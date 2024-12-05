跨黨派立委成立促進會 重視影視文化產業從業者權益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北5日電）跨黨派立委組成「台灣國會影視文化產業從業者權益促進會」今天在立法院舉行成立大會。發起人並擔任會長的民進黨立委郭昱晴表示，希望凝聚業界與從業者的期待和共識，重視保障台灣影視文化產業工作者權益。

成立大會通過組織章程，並推選郭昱晴為會長，副會長由民進黨立委林楚茵、范雲，國民黨立委柯志恩、張嘉郡，以及民眾黨立委張啓楷擔任。目前參加促進會的朝野立委已有30餘位，會員人數持續增加中。

根據組織章程，台灣國會影視文化產業從業者權益促進會成立宗旨，促進影視文化產業從業者權益相關政策制定，健全現有法規更務實保障從業者的工作環境安全。以及凝聚業界與從業者期待與共識，兼顧產業特殊性與台灣影視文化產業從業者權益，與國際標準接軌。

演員出身的郭昱晴表示，自從擔任本屆立委開始，她就在包括總質詢在內等場域向相關部會關切勞權議題。郭昱晴說明，成立台灣國會影視文化產業從業者權益促進會，希望凝聚業界與從業者期待與共識，也期盼將來透過修法或與業界溝通，重視保障台灣影視文化產業工作者權益。

郭昱晴提醒，在票房和獎項風光的背後，還是存在著影視產業當中，不合理或超長工時的勞安危機，台灣的影視工作者工時比一般人多，甚至換點之間的舟車勞頓屢屢發生車禍，酬勞也存在不公平的狀態，還有一些沒有合約保障的工作人員被欠薪時有所聞。

受邀與會的文化部長李遠指出，很高興看到台灣國會影視文化產業從業者權益促進會成立，他自己也來自這個產業，電影做了8年，影視產業高風險。李遠解釋，文化部會從一些法的制定，保障薪資、工時、安全。他致詞時也提及，公司過去在勞安方面的表現如果做得不錯，也可以做為未來繼續拿到政府輔導金的評估。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勞動部長洪申翰致詞時強調，影視文化產業在過去幾年受到社會大眾非常重視，未來也會更加受到注目，但是在光鮮亮麗的背後，每個成就都是各從業人員和勞動者辛苦拚出來的，過程中如何能夠兼顧安全和勞動權益，2022年曾修正發布「影視業職業災害預防指引」，如有不足之處，勞動部非常願意與從業人員做更多的討論。

多方業界專業人士今天也出席台灣國會影視文化產業從業者權益促進會成立大會，希望透過相關政策制定，保障從業者權益。藝人陳慕義提到，促進權益不在價格，而在價值。（編輯：張若瑤）1131205