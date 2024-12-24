加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

衛武營2025元旦 維也納音樂會、羅大佑輪番登場

2024/12/24 17:57（12/24 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌手羅大佑（圖）2025年1月1日將在衛武營國家藝術文化中心舉辦首場個人音樂會，門票已完售，將與16名演奏家一同演出多首經典歌曲。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者林巧璉傳真 113年12月24日
歌手羅大佑（圖）2025年1月1日將在衛武營國家藝術文化中心舉辦首場個人音樂會，門票已完售，將與16名演奏家一同演出多首經典歌曲。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者林巧璉傳真 113年12月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄24日電）衛武營國家藝術文化中心在2025年元旦將有2場音樂會，除了「維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播」；晚間還有歌手羅大佑在衛武營首場個人音樂會，門票已完售。

衛武營今天發布新聞稿表示，衛武營舉辦「維也納愛樂新年音樂會直播」，今年由義大利指揮大師里卡多．慕提（Riccardo MUTI）第7度受邀擔綱指揮，衛武營全球唯一戶外現場直播，下午4時直播前邀請跨界樂團「漩指Music」現場演出。

衛武營表示，華語樂壇大師羅大佑也會在元旦當天晚間7時30分，首度在衛武營音樂廳舉辦個人音樂會，透過東西方器樂交融，帶來直擊心靈的個人經典全新演繹，演出門票已售罄。

「維也納愛樂新年音樂會」自1939年開始舉辦，2025年將是第85次舉行，為營造新年歡欣和希望的氛圍，絕大多數曲目出自史特勞斯家族的舞曲，之後才少量加入其他作曲家的作品。

衛武營說明，2025年也是小約翰．史特勞斯誕生200週年，音樂會將演出多首其所作曲目。另將加入奧地利作曲家小約瑟夫．黑爾梅斯伯格（Joseph HELLMESBERGER Jr. ）的「快樂兄弟進行曲」選自「紫羅蘭姑娘」，以及首次演出女性作曲家康斯坦茲．蓋格（Constanze GEIGER）的「費迪南德斯圓舞曲」（由沃夫岡．多爾納改編）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

轉播開始前的暖場音樂會，由以琵琶作為創作基礎的跨界樂團「漩指Music」現場演出，成員以琵琶、電吉他、電貝斯、爵士鼓、電大提琴等樂器，建構出獨特的音樂風格。

晚間羅大佑的演出，打破流行樂一貫演唱會形式，和16名器樂演奏家一同結合古典與流行，演出「之乎者也」、「火車」、「愛人同志」等多首劃時代創作。衛武營表示，在羅大佑的音樂歸鄉之路，讓觀眾體會音樂與歌曲中，世代的熱情意志傳承。（編輯：郭諭儒）1131224

#羅大佑
#衛武營
衛武營
衛武營音樂芭蕾劇場 胡桃鉗2部曲21日登場衛武營「台灣舞蹈平台」登場 歐美亞舞蹈藝術家齊聚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：