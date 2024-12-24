衛武營2025元旦 維也納音樂會、羅大佑輪番登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄24日電）衛武營國家藝術文化中心在2025年元旦將有2場音樂會，除了「維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播」；晚間還有歌手羅大佑在衛武營首場個人音樂會，門票已完售。

衛武營今天發布新聞稿表示，衛武營舉辦「維也納愛樂新年音樂會直播」，今年由義大利指揮大師里卡多．慕提（Riccardo MUTI）第7度受邀擔綱指揮，衛武營全球唯一戶外現場直播，下午4時直播前邀請跨界樂團「漩指Music」現場演出。

衛武營表示，華語樂壇大師羅大佑也會在元旦當天晚間7時30分，首度在衛武營音樂廳舉辦個人音樂會，透過東西方器樂交融，帶來直擊心靈的個人經典全新演繹，演出門票已售罄。

「維也納愛樂新年音樂會」自1939年開始舉辦，2025年將是第85次舉行，為營造新年歡欣和希望的氛圍，絕大多數曲目出自史特勞斯家族的舞曲，之後才少量加入其他作曲家的作品。

衛武營說明，2025年也是小約翰．史特勞斯誕生200週年，音樂會將演出多首其所作曲目。另將加入奧地利作曲家小約瑟夫．黑爾梅斯伯格（Joseph HELLMESBERGER Jr. ）的「快樂兄弟進行曲」選自「紫羅蘭姑娘」，以及首次演出女性作曲家康斯坦茲．蓋格（Constanze GEIGER）的「費迪南德斯圓舞曲」（由沃夫岡．多爾納改編）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

轉播開始前的暖場音樂會，由以琵琶作為創作基礎的跨界樂團「漩指Music」現場演出，成員以琵琶、電吉他、電貝斯、爵士鼓、電大提琴等樂器，建構出獨特的音樂風格。

晚間羅大佑的演出，打破流行樂一貫演唱會形式，和16名器樂演奏家一同結合古典與流行，演出「之乎者也」、「火車」、「愛人同志」等多首劃時代創作。衛武營表示，在羅大佑的音樂歸鄉之路，讓觀眾體會音樂與歌曲中，世代的熱情意志傳承。（編輯：郭諭儒）1131224