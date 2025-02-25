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台南建材銀行助搶救 高雄百年老屋木門獲保存

2025/2/25 15:34（2/25 15:46 更新）
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高雄市路竹區百年歷史「蘇家祖厝」近日面臨拆除命運，屋內位於2樓佛廳的2扇木門經民眾搶救後，送往台南市文資建材銀行保存。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月25日
高雄市路竹區百年歷史「蘇家祖厝」近日面臨拆除命運，屋內位於2樓佛廳的2扇木門經民眾搶救後，送往台南市文資建材銀行保存。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月25日
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市建材銀行致力於老建材搶救再利用，近日高雄市路竹區百年歷史「蘇家祖厝」面臨拆除，其中位於2樓佛廳的兩扇木門經民眾搶救後送往台南市建材銀行，藝文價值可望延續。

台南市文化局代理局長林韋旭告訴中央社記者，蘇家祖厝約有110年歷史，為進深三落傳統建築，前兩落為漢式三合院，第三落則為2層樓的開間式混合樓，具備歇山頂與二樓陽台，展現當時大戶人家風華，據悉去年出售，近期開始拆除，引發文史界關注。

林韋旭指出，蘇家祖厝多件珍貴文物去向成為熱議焦點，其中，原位於2樓佛廳的兩扇木門，經民眾搶救後特別送往台南市建材銀行，盼透過專業保存，能在未來有機會重獲新生。

建材銀行專員侯成育表示，這兩扇木門相當罕見，採西式彩繪風格融合中式工法，門板上開窗可見船影，寓有「一帆風順」美好祝願，兼具藝術與文化價值，建材銀行將持續努力，搶救並保存更多老建材，讓這些承載歲月故事的建築元素，能夠延續生命，成為未來文化景觀一部分。

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林韋旭指出，台南市建材銀行自成立以來，致力於老屋拆除過程中建材搶救、整理與再利用，透過專業分類與修復，讓這些承載歷史記憶的建材得以延續生命，並提供給有需要的建築或文化再生計畫使用。

他說，近年來建材銀行成功保存並重新運用大量珍貴木構、磚瓦與雕飾，讓許多即將消逝的文化元素，得以在不同空間中重現，努力也得到肯定，此次獲贈的蘇家祖厝木門便是最新搶救成果之一。（編輯：謝雅竹）1140225

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高雄市路竹區百年歷史「蘇家祖厝」近期開拆，屋內2扇珍貴木門經搶救後送往台南建材銀行保存，門板採用西式彩繪風格融合中式工法，兼具藝術與文化價值。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月25日
高雄市路竹區百年歷史「蘇家祖厝」近期開拆，屋內2扇珍貴木門經搶救後送往台南建材銀行保存，門板採用西式彩繪風格融合中式工法，兼具藝術與文化價值。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月25日
林韋旭
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