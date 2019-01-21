印度前1%富豪 每天財富增加近百億元

（中央社記者康世人新德里21日專電）根據一份最新調查報告，印度前1%最富有的人，2018年每天財富增220億盧比（新台幣約95.4億元），全年財富增加39%；但印度後50%最窮人口，財富卻僅增加3%。

英國慈善組織「樂施會」（Oxfam）在世界經濟論壇（WEF）22到25日在瑞士達佛斯（Davos）舉行的全球企業和政壇領袖年度聚會前夕，於達佛斯發表上述調查報告。

綜合New18、今日印度（India Today）等印度媒體今天引述報告指出，全球億萬富翁在2018年增加12%，或每天增加25億美元（約新台幣778億元）。

報告顯示，印度最富有的前10%人口，擁有的財富占全印度財富的77.4%，而最富有的前1%人口，所擁財富就占了全印度財富的51.53%。

這份報告指出，印度最貧窮人口占總人口的60%，也就是印度大多數的人，僅擁有全印度4.8%的財富；印度前9大富翁所擁財富，相當於印度後50%最窮人口擁有的財富。

報告還說，從2004年以來，印度人口後10%最貧困的人口約13.6億人，他們仍繼續負債。

這份報告說，印度2018年新增18位億萬富翁，讓印度億萬富翁的人數達到119人，他們所擁有的財富突破28兆盧比（新台幣12兆餘元）。

調查還顯示，印度最富有的1%人口只要從他們的財富課額外0.5%的稅，就足以讓政府醫療預算增加50%。

樂施會指出，雖然億萬富翁的財富激增，但公共服務卻長期資金不足，或外包給排斥貧困人口的私人公司。包括印度在內的許多國家，像樣的教育和優質的醫療已成為富人才能負擔的奢侈品。

樂施會執行董事白安易瑪（Winnie Byanyima）要求聚集到達佛斯的世界領袖，應採取緊急措施解決日益嚴重的貧富差距，這種日益不平等的現象正破壞與貧窮對抗的努力，同時破壞經濟且加劇全球民眾的憤怒。

白安易瑪也指出，印度日益擴大的貧富差距，在道德上令人憤慨。如果印度前1%富裕人口和印度剩餘的人口間的貧富差距繼續存在，將會導致印度社會與民主結構徹底崩潰。（編輯：高照芬）1080121