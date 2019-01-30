（中央社記者潘姿羽台北30日電）2019年為地方創生元年，國發基金助攻地方創生，投融資大加碼，除了中小企業信保基金的信用保證專款保證對象納入地方創生且提高保證成數，創業天使投資方案也放寬個案投資金額上限。

國發基金為了配合推動行政院「地方創生國家戰略計畫」及「社會創新行動方案」，端出4大項協助地方創生及社會企業發展的資金措施，盼以加強投資及提供信用保證等方式，協助地方創生及社會企業相關事業發展。

在融資方面，國發基金為了協助地方創生或社會企業取得融資資金，在國發基金提撥給中小企業信用保證基金的信用保證專款20億元的保證對象中，納入地方創生及社會企業，保證成數最高加碼到9成。

國發基金副執行秘書蘇來守表示，一般保證成數頂多6、7成，若是配合政策強度較高的案件類型，可能會到8成，而國發基金則擴大加碼到9成。

投資部分，國發基金通過「地方創生暨社會企業創業投資事業投資作業要點」，國發基金對個別創業投資事業投資上限最高可達40%。

蘇來守說明，希望可以達到鼓勵民間資金聚集並成立創投基金，以及鼓勵創投成立地方創生基金等效果；簡單來說，就是希望集結有意願投資地方創生的力量，從過往的游擊戰改為團體戰。

另外，國發基金盼鼓勵民間資金參與共同投資，因而將「加強投資中小企業實施方案」、「加強投資文化創意產業實施方案」、「加強投資策略性製造業實施方案」及「加強投資策略性服務業實施方案」等合作投資專案，投資於地方創生事業或社會企業相關事業的搭配投資比例上限調高至5倍。

蘇來守說明，調高搭配投資比例至5倍的意思是，當民間投資1塊錢，國發基金就投資5塊錢；過去搭配投資比例上限頂多到3倍，如今國發基金願意承擔更多風險，比例調高至5倍，以此鼓勵民間資金勇於投入地方創生。

最後，創業天使投資方案對個案投資金額上限調高至2000萬元，有助於地方創生事業可以獲得更充裕的資金。

蘇來守表示，地方創生已被定位為國安層級的重要政策，社會企業則具有公益性質，因此國發基金願意提供較大的助力，從投資、融資方面加碼，助攻地方創生事業與社會企業發展。（編輯：林孟汝）1080130