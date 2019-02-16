誠美材再爆爭議 公司提告總經理侵入公司

（中央社記者韋樞台北16日電）陷入董事長改選爭議的偏光板廠誠美材，15日傳出遭限制進入公司的總經理陳俊雄，與不明人士潛入辦公室，被告知需離去卻不從。全案已送南檢偵辦，董事長何昭陽和保全人員被請回。

何昭陽今天發布公告，陳俊雄15日與多位不明人士意圖闖進公司，並利用公司人員得以進出，尋隙潛進公司3樓辦公區域，經保全人員發現後，何昭陽令他離去而不從，於是報警處理，由善化派出所與善化分局偵查隊依法處理，將陳俊雄帶離，並由何昭陽、保全人員併到善化派出所及善化分局說明緣由。

公告指出，公司提告陳俊雄侵入建築物罪現行犯，隨後送往台南地檢署偵辦。經檢察官訊問，最後請回何昭陽與保全員，並無拘捕何昭陽的事情。

另外，何昭陽說，他已請同仁注意協防未經公司授權的人士侵入公司辦公區域，避免公司同仁工作與安全受到影響，如有發現未經授權人士侵入或意圖侵入，務必聯絡董事長室，以利由專責人員聯絡警察，處理秩序與安全。

何昭陽依台北地方法院今年1月29日執行命令續行董事長職務。2月14日發現董事葉美麗及董事兼總經理陳俊雄疑涉非常規交易，並由協理陳香如上簽就不具法定程式的契約撥付大額金錢，有損害公司之虞，為保護公司、員工及股東，於是公告暫時停止陳俊雄與陳香如職務，留職待命不得進入公司以免妨礙調查。(編輯：楊凱翔)1080216