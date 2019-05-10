富邦媒4月營收創同期新高 PChome年增18%

（中央社記者吳家豪台北10日電）電商業者富邦媒今天公布2019年4月合併營收約新台幣37.44億元，年增21%，創歷年同期新高；網路家庭4月合併營收28.15億元，年增18%。

momo富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄。今年1至4月合併營收154.8億元，較去年同期成長16.6%，也改寫歷年同期新高。

富邦媒發布新聞稿表示，momo網路購物4月營收較去年同期成長27.5%，主要成長動能來自於momo站內品牌，包括推出超級品牌日活動、攜手百大品牌打造「品牌狂歡節」活動。

富邦媒指出，5月迎來母親節，momo舉辦「寵愛女神節」暖身慶檔期，為第2季注入成長動能，業績年增率破4成；行動購物業績成長幅度高達5成，其中3C家電、美妝保養與保健食品買氣最旺。

另外，PChome網路家庭累計今年1到4月合併營收120.17億元，較去年同期成長13.6%。

網路家庭表示，2019年將跨境服務列為重點營運項目，推動平台式電商服務，更強化拓展O2O（虛實整合），旗下Pi拍錢包擴充端點超過5萬5000店，加速拓展P幣點數生態圈。

網路家庭指出，將積極推動開放合作的營運模式，擴增營收來源，除與國際企業結盟，針對國內市場則為美妝聯盟86小舖、UNT、PayEasy等提供B2B（企業對企業）服務，未來有機會拓展至全台灣垂直電商，為營收注入嶄新動能。（編輯：張均懋）1080510