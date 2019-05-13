同致到第3季營運看保守 第4季觀察貿易戰

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）同致電子對於第2季和第3季業績表現保守看待，第4季要看美中貿易戰走勢，對於今年車市狀況態度保守。

同致今天下午參加元大證券舉辦法人說明會。展望今年營運，同致發言人陳聖儒表示，按照以往歷史經驗，第2季和第3季屬於淡季表現，今年可能也不例外，維持保守看待，第4季要觀察美中貿易戰變化。他目前對於車市現況保守看待。

展望市場布局，陳聖儒指出，目前策略方向持續加強在美國和日本投資。

在提升毛利因應策略部分，陳聖儒表示，公司持續再改造現有產品，設計方案重新改變，強化材料成本和工法，會建議客戶轉換有利的成本方案。

自動駕駛車技術布局方面，陳聖儒表示，同致持續深耕，其中超聲波停車系統進入到Level 2階段，持續研發中。

在電動車應用產品布局，陳聖儒表示，公司持續接觸中國大陸和美國相關品牌客戶。

觀察第1季營運表現，陳聖儒表示，公司第1季業績受到中國車市衰退影響明顯，加上競爭廠商銷價競爭，毛利也受到影響。

從產品別業績比重來看，超聲波系統占比約59%，影像系統占比約30%，低頻系統占比約9%，其他2%。從市場來看，中國大陸市場占比仍有77%，主要是北美和南美市場表現相對衰退。

同致第1季合併營收新台幣17.46億元，較去年同期20.06億元減少12.9%，第1季合併毛利率13.4%，較去年同期19%減少5.6個百分點，第1季合併營業虧損1.12億元，合併營損率6.43%，較去年同期2.95%轉負。

同致第1季稅後虧損4151.2萬元，較去年同期7443.4萬元轉虧，第1季每股稅後虧損0.48元，較去年同期每股盈餘0.87元轉虧。（編輯：張均懋）1080513