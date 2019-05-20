伊朗和委國減產石油 沙：供應充足庫存也增加

（中央社吉達19日綜合外電報導）主要石油生產國今天在沙烏地港市吉達開會，石油輸出國家組織首要成員沙烏地阿拉伯和主要產油國阿拉伯聯合大公國說，儘管伊朗和委內瑞拉產量驟減，石油供應充足，庫存也增加。

美國和伊朗在波斯灣緊張對峙不斷升高，可能打亂全球原油供應，產油國開會討論如何穩定國際油市波動。

沙國能源部長法利赫（Khalid al-Falih）在會議開始時告訴記者，儘管如此，「我們看見（石油）庫存增加，供應充足」。

他還說：「沒人希望看見（石油）庫存再度增加。」石油供應過剩，導致油價在去年下半年崩跌。

法利赫會後召開記者會說，石油輸出國組織與減產夥伴國（OPEC+）「一同繼續努力達成供需穩定」。

主要石油生產國召開會議前幾天，數艘油輪在高度敏感的波斯灣水域遭破壞行動攻擊，與伊朗結盟的葉門叛軍也宣稱對沙烏地阿拉伯輸油管發動攻擊。

不過法利赫今天重申，沙國的石油設施都受到完善保護。

與此同時，美國重新啟動對伊朗的全面制裁，大砍伊朗原油出口量。

但法利赫質疑媒體報導指伊朗石油出口驟降的說法。伊朗並未派代表出席這場會議。

他說：「沒人曉得…伊朗出口的商品具高度投機性和不確定性…有很多石油運離伊朗沿岸和水域。」

國際能源總署（IEA）上週說，伊朗4月原油產量減至每天260萬桶，美國重啟制裁前，伊朗原油產量為每天390萬桶。

伊朗石油產量已降至5年來最低，5月可能再跌到自1980年至1988年兩伊戰爭以來前所未見的情況。

遭美國實施石油制裁的還有委內瑞拉，委國石油產量也下滑，自去年第3季以來，已減少超過一半。

不過石油輸出國擔心，一窩蜂提高產量來彌補伊朗減產缺口恐引發後患，導致供過於求的情況再次上演。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1080520