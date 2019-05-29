納美商白皮書建言 國發會：國際人才競逐跨大步

（中央社記者潘姿羽台北29日電）美國商會今天發布「2019台灣白皮書」，肯定台灣政府排除法規障礙進展。國發會表示，政府對白皮書議題高度重視，也有不少成果，台灣在國際人才競逐與吸引投資方面，已跨出了一大步。

國家發展委員會主任委員陳美伶今天代表政府接受美商「2019台灣白皮書」，她致詞時感謝美國商會60多年來，與台灣政府共同開創經濟自由化、國際化發展的榮景。

為尋求解決美國商會2018白皮書關切議題，陳美伶親自主持11場跨部會會議，邀集23個政府機關與美國商會相關委員會面對面溝通。「2018年白皮書」其中的71項議題，已有8項獲得解決、15項有具體良好進展，超過1/3的問題解決中或已完全解決，延續去年所創的歷年最佳成績。

國發會表示，近一年政府處理白皮書議題的重要成果包括今年5月23日生效，鬆綁「勞動基準法」第84條之1有關高階主管的規定，使台灣在國際人才競逐與吸引投資方面，跨出了一大步。

另一方面，多年來商會關切的政府採購法相關議題也有具體進展，國發會表示，政府在修訂「公共工程技術服務契約範本」、鬆綁最有利標的適用條件，鼓勵在基礎建設工程中採用替代方案等方面，均有所突破。

美國商會2019台灣白皮書建議，應在行政院下，針對數位經濟、能源、旅遊與觀光，成立高階機構或委員會處理跨部會議題；國發會表示，因涉及組織改造與修法，現階段難以一步到位。

不過國發會指出，目前行政院已設置有相對應的任務編組，包括「行政院數位國家創新經濟推動(DIGI+)小組」、「行政院能源及減碳辦公室」及「行政院觀光發展推動委員會」，分別負責協調及推動數位經濟、能源及觀光相關議題等。（編輯：張均懋/林孟汝）1080529