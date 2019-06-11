洽簽台美自由貿易協定 鄧振中：永遠準備好

行政院政務委員鄧振中表示，對於台美貿易協定洽簽永遠抱持樂觀，也會永遠準備好，機會到來時希望能盡快著手進行，但不希望兩國談判預設前提。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年6月11日

（中央社記者江今葉華盛頓10日專電）行政院政務委員鄧振中今天表示，對於洽簽台美自由貿易協定永遠抱持樂觀，也會永遠準備好，機會到來時希望能盡快著手進行，但不希望兩國談判預設前提。

鄧振中此次率領112名台灣企業界人士抵達美國參與「選擇美國」（Select USA）投資高峰會。台灣連續2年為峰會最大代表團，與會企業從資訊產業、生物科技到鋼鐵業，產業類別分布相當廣泛。

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）在代表團晚宴前接受媒體訪問時表示，台灣再次成為「選擇美國」投資峰會最大代表團，再度表明台灣對美台經濟關係的承諾。

酈英傑指出，投資峰會給予台灣投資人為台美關係帶來新價值的關鍵機會，讓台灣再次證明自己可以成為美國絕佳的經濟夥伴，他很榮幸能帶領代表團與會。

鄧振中表示，此行除了洽商，也將利用機會拜會美國聯邦參眾議員，並與美國商務部、貿易代表署（USTR）、甚至白宮官員，就當前世界、亞洲與台美經貿情勢交換意見。

談及台美洽簽自由貿易協定（FTA）可能性時，鄧振中表示，永遠抱持極大樂觀，若台美能簽署自由貿易協定應該會是高標準的極佳示範。台灣會永遠和美方做洽簽建議，也會永遠準備好，機會到來時希望能盡快著手。

至於美方是否預設前提，包括開放美牛美豬等，鄧振中表示，不希望兩國談判預設立場，若所有問題能同時處理，可擴大空間與彈性。

談及美中貿易戰，鄧振中表示，台灣部分企業必須及早因應，重新布局，將部分生產從中國大陸移出，因為美方增稅看來已無法避免。

但他也指出，危機也是轉機，做好準備，或許能讓企業做到更完善的國際布局，達到產業升級目的。台灣產業可以移回台灣、轉到東南亞或美國，越能妥適準備就越能順利轉移。

至於中國華為技術公司遭美國列入禁制名單，鄧振中表示，目前美方並未對我國政府提出要求，但很清楚美國法令管制內，政府會和企業合作。最重要的原則是不違反美國法規，遵守法令。（編輯：施燕飛）1080611