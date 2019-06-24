亞泥股東會 徐旭東：陸水泥業估延續高位行情

（中央社記者韋樞台北24日電）亞泥公司今天股東會順利通過各項議案。董事長徐旭東表示，中國大陸今年經濟成長率估約6%，全年水泥需求比去年微降至21億公噸，但大陸水泥行業有望延續去年的高位行情，繼續維持較高價位和獲利水準。

亞泥股東會通過盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣2.8元。徐旭東表示，展望後續兩岸水泥市場的表現，台灣方面，政府為達到強化內需的政策重點，加強推動公共建設、擴大投資，今年總預算加流域綜合治理計畫與前瞻基礎建設等特別預算，以及營業與非營業特種基金，整體規模可達3927億元，年增7.7%；但今年台灣水泥業仍供過於求、競爭激烈，營運依舊艱困。

相對地，中國大陸今年經濟成長率預估約6%，水泥需求量與去年的22.1億公噸相比，預估微降至約21億公噸；但大陸水泥行業有望延續去年的高位行情，繼續維持較高價位和獲利水準；目前來看，下半年大陸水泥價格仍穩健。

徐旭東指出，他對水泥業赴兩岸以外地方投資抱持開放態度，但結果不見得都能成功，他會持續觀察，就算要在其他國家投資，也是若干年後的事，等規劃好再說。

他強調，水泥是國家必須有的產品，舉凡國家要做飛機跑道、港口、公路等，都得用到水泥；若是放棄生產水泥，國家沒有原料，沒人可以供應該怎麼辦？所以水泥產品就某種程度來看是國安程度原料，自已必須生產，例如日本也從其他國家進口，但仍保持自己生產，主要這是國安問題，必須要全面廣泛性考量。

由於今天股東會中有地球公民基金會及「反亞泥，還我傳統領域」自救會8名環團人士進入亞泥股東會場內拉布條抗議，高喊「礦場轉型．徐旭東面對」，要求解決44年來炸山挖礦問題。

亞泥會後發表3點聲明，亞泥股東會歡迎所有股東參與發言，並尊重意見表達，但應遵守議事規則與程序，不該干擾、阻礙議事進行。對於少數特定團體人士的脫序行為，亞泥表達遺憾並予以譴責。

此外，亞泥公司與原轉會委員、太魯閣族當地部落針對亞泥新城山礦場議題研議解決方案。如今協商會舉行3次，不論部落族人要求的居住安全或是土地真相調查，都有顯著成果；第4次會議預計7月初召開，希望能針對在地發展凝聚共識，規劃方向。

此外，成立1年多的亞泥服務中心也持續提供部落族人電費補助申請、房屋修繕、急難救助、婚喪喜慶、樹苗索取、以及工作機會媒合等服務。

亞泥也重申和這塊土地上的原住民共存共榮的決心從未改變，並持續精進技術，在環境保護與經濟發展之間尋求平衡點。未來，亞泥會繼續努力求同存異，找出和部落之間互助互信的最大公約數，提供當地民眾更好的社區照顧和就業福利，幫助地方發展。（編輯：黃國倫）1080624