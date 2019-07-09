六角6月營收創高 瓦城跨足乾拌麵市場

（中央社記者江明晏台北9日電）六角受惠「日出茶太」持續全球展店，6月合併營收新台幣4.2億元，再創單月歷史新高；瓦城則因端午節連假效益，6月營收創歷年同期新高，並跨足乾拌麵市場。

六角公布6月合併營收新台幣4.2億元，繼4月再創單月歷史新高，與5月及去年同期相較，分別成長3.71%及33.32%，是「Chatime日出茶太」憑大者恆大優勢，亞洲區除布局完整的東南亞動能持續擴張，這一年日本市場展店有成，推升6月合併營收攀高峰，累計上半年合併營收23億元，年增率34.99%。

六角表示，受惠「APEC亞太拓展計劃」策略奏效，於日本、印尼、菲律賓等市場，同店銷售成績斐然。日出茶太於國際布局上，囊括不同國際市場第一手搖飲品牌，包括印尼、澳洲、菲律賓、加拿大、印尼、英國等，並在日本全力擴點。

展望下半年，六角指出，第3季為手搖茶飲最旺的一季，有機會持續挑戰單月營收新高，公司瞄準2020東京奧運的觀光人潮，預估年底在日本市場可望突破35店，有望成為日本第一手搖飲品牌：印尼300店的里程碑，推升「Chatime日出茶太」全年全球總店數逾千家，加上杭州瑞里旗下「黑瀧堂」及「果麥」茶飲品牌預計維持雙位數成長的展店目標，將挑戰合併營收與獲利表現持續走升的新高記錄。

瓦城今天公布6月營收4.3億元，年增19.1%，適逢端午節連假效益，創同期新高，第2季累計營收12.1億元，年增15.3%，累計上半年營收24.7億元，年成長16.12%，皆創歷年同期新高。

隨著7月暑假餐飲旺季來臨，瓦城看好，有助於集團各店面來客數提升再創營收高峰；集團年度展店計畫下，第2季已新開出7家門店，持續於全台北、中、南各區布點深耕台灣，有助於第3季營收再攀高。

瓦城除了在一年前加入外送市場外，今年也首次跨足乾拌麵市場，推出「瓦城泰式酸辣乾拌麵」，首波自7月8日起在台北市、新北市共10家瓦城餐廳每日試賣，8月1日起則於全台62家瓦城餐廳正式銷售，有助於拓展新的營收動能。

瓦城也表示，2018年一口氣展店19家，店數年增17%，2019年集團將持續保持快步調，台灣地區今年將透過創始品牌「瓦城泰國料理」深化商圈布局，並搭配跨菜系中式品牌「時時香 RICE BAR」等主力品牌齊步拓點，今年展店目標將達25家以上。（編輯：李信寬）1080709