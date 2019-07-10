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PChome富邦媒6月營收亮眼 創同期新高

最新更新：2019/07/10 15:29

（中央社記者吳家豪台北10日電）電商業者PChome網路家庭公布6月合併營收新台幣29.7億元，年增6.2%，創歷年同期新高；momo富邦媒6月合併營收40.3億元，年增30.6%，也改寫歷年同期新高。

網家發布新聞稿表示，累計今年1到6月合併營收達180.3億元，較去年同期成長12.5%；6月生日慶活動集結國內、外上百家品牌促銷，品牌策略帶動業績成長，創下歷年同期新高。

網家指出，非3C領域持續與大型品牌溝通，除了攜手台灣米其林輪胎開設旗艦店，更與韓國農協Hanaro流通公司結盟，開啟進、出口台韓商品商機，建立消費市場差異化。網家旗下PChome24h購物APP首頁改版推升買氣，活躍會員年增率達42%，帶動業績向上攀升。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄。今年第2季合併營收約118.2億元，年增22.7%，創歷年同期新高。累積2019年1至6月合併營收達235.5億元，較去年同期成長18.9%，改寫歷史同期新高。

富邦媒表示，上半年零售通路最大盛事的年中慶挹注6月買氣。momo購物網「618年中大促」在活動中加入新元素，推升網路購物6月營收年增約4成；行動購物成長近5成，業績占比飆升至歷史新高、首度超過65%。（編輯：蘇志宗）1080710

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