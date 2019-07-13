台積電法說會18日登場 下半年景氣風向球

（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工龍頭廠台積電將於18日召開法人說明會，下半年營運展望備受市場關注，將是下半年產業景氣重要觀察指標，並將是牽動台股後市的關鍵。

美中貿易戰尚未落幕，日韓又開啟新戰端，日本自4日起加強管制含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑及蝕刻氣體（Etching Gas）3項關鍵電子材料出口南韓，為下半年經濟情勢添增變數。

儘管下半年產業景氣存在變數，不過，各界對於下半年科技業傳統旺季仍存有期待，多看好下半年景氣可望比上半年好。

台積電在法說會登場前先對市場釋出好消息，第2季營收達新台幣2409.99億元，季增10.19%，表現優於原預期的7%。法人認為，華為海思儲備庫存，是台積電第2季業績超越目標的一大動能。

外資普遍看好台積電第3季營收可望較第2季再成長14%至20%水準，第4季業績將可更上層樓，下半年營運將呈逐季攀高態勢。

Android手機市場回補庫存，蘋果(Apple)傳統季節性處理器備貨，及7奈米資料中心、5G基地台與繪圖處理晶片等需求，都將是推升台積電下半年業績逐季攀高的動能。

只是台積電全年營運表現各家外資看法不一，部分外資看好台積電今年營收仍可望較去年持平或微幅成長，另有外資對於仍列美國貿易黑名單的華為存有疑慮，貿易戰也具不確定性，預期台積電今年營收恐將衰退。

除下半年營運展望，台積電全年營運目標是否調整，7奈米、6奈米及5奈米等先進製程進展、供應鏈庫存水位、資本支出與市場競爭態勢等都將是市場關注焦點，不僅關係台積電後續股價表現，也將牽動台股後市。（編輯：黃國倫）1080713