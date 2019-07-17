日韓貿易戰 工商大老：電子晶圓產業恐受衝擊

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）日韓貿易戰持續延燒，工商大老今天表示，日韓貿易之爭對台灣有好有壞，但負面影響較多，電子產業、晶圓產業恐受衝擊。

三三企業交流會今天舉行7月例會，三三會理事長許勝雄、三三會副理事長林伯豐等人出席活動。

日本經濟產業省7月1日宣布，7月4日起對出口至南韓的含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Etching Gas）等3項電子原料加強管制，市場認為韓國半導體及顯示面板業將受衝擊。

林伯豐會前接受採訪時表示，台灣技術多來自日本，而競爭對手是韓國，日韓貿易戰對台灣有好有壞，但目前負面影響較多，電子產業、晶圓產業恐受衝擊，企業與政府要一同克服問題。

許勝雄則認為「對台影響不大」，他說，台灣使用原材料的面板業或半導體產業與日本關係很好，應該不會受到影響；至於韓國受日本限令影響後，是否衝擊台灣加工製造、成品加工，要看後續發展。

展望全球下半年景氣，林伯豐認為，牽動國際局勢因素多，美中貿易戰不敢說已經緩和，但對美、中都是不利的。美國明年要進行總統大選，或許美國策略會有改變，但整體環境仍不佳。

許勝雄表示，全世界本來是自由貿易架構，對台灣較具正面效益。不過，當各個國家朝保護主義方向發展，對台灣相對的比較不利，尤其台灣跟許多有貿易往來的國家尚未簽訂FTA，台灣處在不利競爭環境下，對出口會有影響。

許勝雄指出，全世界透過技術或保護的運作機制，將會扭曲全球產業鏈分工機制，像是日韓貿易戰恐讓半導體材料有短缺或斷裂情形。（編輯：蘇志宗）1080717