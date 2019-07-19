大選前掀看屋熱 網站點閱年增6成台中最夯

（中央社記者潘智義台北19日電）總統大選前建商積極推案，根據數字科技旗下591新建案網站統計，2019年第2季點閱數較去年成長6成，突破2400萬次，點閱討論冠軍為台中北屯區。

新建案網站指出，藍綠初選結果出爐，不少指標建案趁總統選情尚未白熱化，第2季進場推案試水溫，拉抬網路看房熱度，591新建案統計第2季點閱數持續向上，較第1季微幅成長5%，較去年同期成長逾6成，第2季各區表現前3名交易熱區均非雙北市，而是台中北屯、桃園市桃園區、中壢區。

新建案網站說明，網站看房點閱冠軍由首購熱區台中市北屯區奪下，點閱數在第2季突破百萬次，受惠於重劃區建案拉抬，尤其是鄰近11、14期重劃區的建案5月開賣，因地段生活機能完善，目前已近完銷；機捷特區第2季也有兩個秒殺案，甚至開案前就有600組預約，開案當天即完銷，證明在地建商品牌依舊吃香，另一建案第1期開案不久就有95%的銷況，反應熱烈。

桃園市桃園區及中壢區分居亞、季軍，桃園區中路重劃區迎來一波大坪數成屋潮，雖總價較高，但還是有周邊自營商購屋客青睞，另外，瞄準首購客推出建案主打2房含車位，也十分吸睛。

網站統計，中壢青埔地區建案第2季表現依舊穩定回溫，受惠5月開幕建案，提升不少區域能見度，像是部分建案打出千萬內買3房的訴求，吸引不少來自雙北的看房客買單。（編輯：張均懋）1080719