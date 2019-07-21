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印度經濟盛宴 黃志芳：台灣不應缺席

最新更新：2019/07/21 20:04

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）外貿協會董事長黃志芳今天表示，印度未來將成為世界第3大經濟體，這場印度經濟盛宴，台灣不應缺席，台、印度雖距離遙遠，但仍有很多相似價值，印度可成為台灣21世紀的最佳夥伴。

黃志芳今天接受印度台北協會及國家圖書館邀請，擔任系列講座「驚艷印度：騰飛崛起的不思議國度」講師，分享這幾年多次赴印度的經驗及觀察，為該系列講座的第一場次，吸引超過300名與會者。

印度台北協會會長史達仁致詞時表示，印度是個很大的國家，就像一座圖書館，但許多人對印度還很陌生、甚至害怕；很開心能邀請去過印度多次且很接地氣的貿協董事長黃志芳來演講。

演講時，黃志芳以靈魂深處的印度、一般刻板印象的印度、當代的印度及未來的印度等4部曲．分享過去2年半赴印度11次的經驗，現場並帶來裝在罐子裡的印度恆河水，和現場與會者分享。

黃志芳認為，印度是一個豐富的國度、民族的大融爐，也像一個宗教博物館或地理萬花筒，對印度了解越多，會發現越多令人驚奇的未知事物。另一方面，從經濟面來看，印度是21世紀崛起的大國，預估未來將成為世界第3大經濟體，而這場印度經濟盛宴，台灣不應缺席。

黃志芳強調，台灣與印度雖然距離遙遠，但有很多相似的社會及文化價值，印度更像一面鏡子，讓台灣看到印度也看到自己，不可思議的印度和神奇的台灣，將可成為21世紀最佳夥伴。（編輯：李信寬）1080721

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