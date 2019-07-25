迎戰數位匯流 台數科攜手LINE TV

（中央社記者江明晏台北25日電）迎戰數位匯流，台數科與LINE TV影音平台宣布獨家合作，董事長廖紫岑表示，盼電視成家庭新寵兒，台數科除了既有內容投資，也參與LINE TV計畫，估一年投資內容產業近億元。

順應數位匯流，台數科與LINE TV影音平台今天宣布獨家合作，觀眾在台數科的智慧電視盒「哈TV+」能看到LINE TV各種節目，並透過大螢幕追劇，這也是LINE TV在亞洲地區首度跟有線電視業者合作。

台數科今天舉行Linking Next「連結下一個美好」發表會，公布旗下哈TV+智能電視盒的創新應用成果展。行政院政務委員唐鳳、文化部常務次長李連權、國家通訊傳播委員會（NCC）委員洪貞玲、LINE全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭、巧克科技新媒體創辦人暨LINE TV執行長劉于遜等人都出席參加。

台數科集團董事長廖紫岑表示，網路衝擊下，很多人都不看好電視產業，認為「電視已死」。但身為經營電視產業二十幾年的業者，她相信，「電視不但不會死，而且它還會越長越聰明、越來越善解人意，在數位匯流的時代，成為家庭的新寵兒」。

李連權盼有線電視、OTT、電信產業不只跨螢、跨界，還要跨國際，組成一個國際隊，看好電視產業「再造風潮」，不用守著月費500元，他也強調，希望不只要投資內容，還要做發行，例如「我們與惡的距離」只剩拉丁美洲和非洲沒賣版權，有發行才能在國際立足。

廖紫岑今天受訪時坦言，OTT已籌組國家隊，盼有線電視、電信產業都能發揮角色，例如透過有線電視研發的機上盒系統，將台灣內容輸出到海外市場，台數科不斷投資內容產業，近期也攜手LINE TV合作，估計一年資本支出大約新台幣3億至5億元，其中有近1億元用在內容投資。

她也指出，支援4K的「哈TV+」盒子今年預計出貨3萬台，看好未來使用4K人口至少有一半，滲透率可望達到50%左右。

LINE全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭表示，LINE從通訊軟體出發，至今全球已成立滿8週年，目前在台月活躍用戶數更已達2100萬戶，能有這麼高的滲透率，主要是因為LINE堅持「超適地發展」原則，才能在各市場創造出最合適的商業模式。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE TV透過大數據挑出具潛力的議題，至今已產出11部優質的自製戲劇，包含去年獲得金鐘獎提名的History系列，還有最新上映且獲文化部電視節目劇本創作獎的「靈異街11號」等。

台數科集團區總經理兼研發長羅文龍也介紹「哈TV+」在「影音、生活、照護」3方面的強大智能，包括「支援全4K高清影音」、「用講的也會通」等，追劇、看卡通，一鍵搞定。除此之外，「還可以上網購物、投票、社群討論」，手機擁有的功能，「哈TV+」 一機網羅。

「哈TV+」也與瑪帛科技合作，首創長照加值服務，擁有「全台第一樂齡平台」，在外的異鄉遊子可以使用瑪帛科技的電視視訊功能，與家鄉長者視訊互動，另外，更為長輩量身打造益智節目、健康運動等互動節目。（編輯：楊玫寧）1080725