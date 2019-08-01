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受美嚴厲制裁 華為手機季度銷售仍居全球第2

最新更新：2019/08/01 11:27

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）市場研究公司今天表示，儘管美國施加嚴厲制裁，華為過去一季在全球手機銷售仍排名第2。

整體手機市場銷售雖有所下滑，但華為設法提振銷售量，緊跟南韓三星（Samsung）之後，排在美國蘋果公司（Apple）之前。

策略分析公司（Strategy Analytics）指出，在4月至6月這一季，全球智慧手機銷售量整體下滑2.6%，達3.41億支。

三星的市場占有率增至22%，主要受惠於手機銷量增加7%，而其中大部分為中階手機與入門款。華為市占率為17%、蘋果11%。

策略分析公司執行董事莫斯頓（Neil Mawston）說：「華為令人驚奇，全球手機出貨量每年成長8%。」

「華為尋求消弭在美國與西歐等地區面臨監督帶來的不確定性之際，在中國市場銷量有所成長。」

策略分析公司預估蘋果iPhone在4月至6月的銷量減少8%。蘋果本週公布財報，但沒有關於出貨量的詳細資料。

此外，市調機構Counterpoint報告也顯示類似結果，全球手機銷售下滑，三星、華為與蘋果穩居市場三雄。

不過，Counterpoint分析師巴札克（Tarun Pathak）說，美國對華為的技術禁令，未來幾個月就會出現影響。

美國政府今年5月以國安疑慮為由，對華為下達出口禁令，禁止美國企業未經許可即出貨給華為。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1080801

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