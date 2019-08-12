國泰證：陸股內需復甦題材 留意長線布局時機

（中央社記者韓婷婷台北12日電）國泰證券表示，短線疲弱的經濟恐抑制中國股市表現，然而，下半年隨著內需逐步復甦及科創板上市熱潮，投資人可留意中長線布局時機。

美國聯準會創近10年首度降息動作，但美國總統川普無預警宣布對中國輸美剩餘3000億美元商品課徵關稅，貿易戰煙硝再起對金融市場又添不安氣氛。

國泰證券發布8月全球商品及各主要市場投資氣象觀點，由於短線避險情緒增溫，相對「正向」看好美元及黃金的表現，而隨寬鬆政策逐步發酵，中國股市、新興亞洲及新興歐洲有較佳的上漲潛力。

國泰證券分析，中國今年上半年經濟成長率自6.4%回落至6.2%，第2季經濟成長率創下1992年以來最差表現，在中美貿易戰籠罩下，此結果大致符合市場預期，亦落於中國官方所設定6%至6.5%的增長區間。短線來看，疲弱的經濟恐抑制中國股市表現，然而，下半年隨著內需逐步復甦及科創板上市熱潮，投資人可留意中長線布局時機。

國泰證券分析，美國聯準會重啟降息，將促使資金回流新興市場，中國股市本益比偏低成為吸金最大優勢，另外，7月下旬中國科創板正式交易，未來科技板塊在中國市場地位將水漲船高，勢必引發另一波投資熱潮。

安本標準兩岸價值基金經理人彭炫通則認為，全球製造業PMI下滑，景氣轉弱態勢明顯，但服務業PMI卻依舊持穩，多數國家都還在榮枯線之上，中國服務業也相對樂觀。

彭炫通表示，美股持續創新高，中國股市評價相對具有吸引力，值此中國經濟轉型，尤其是食品餐飲、旅遊業、金融保險、奢侈品（輕奢侈品）、醫療健康等與民生消費相關的類股，隨著中國消費力提升，可望維持不錯的表現。（編輯：張均懋）1080812