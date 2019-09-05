保險業上半年爭議案件年增5成 為金融業最高

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金融消費評議中心統計，今年爭議案件以保險類爭議為大宗，上半年申訴及評議案件合計高達3919件，占所有業別高達8成，且較去年同期件數增加50.78%；主要爭議類型有手術認定、業務招攬爭議、理賠金額認定與未遵循服務規範4大類。

金融消費評議中心統計，今年第2季，合計收受2073件申訴案件及577件申請評議案件；其中保險業計有1658件申訴案件，約占79.9%以及501件申請評議案件，約占87%。各金融業別今年第2季申訴暨評議主要爭議類型，其中爭議案件仍以保險類爭議為大宗，相較於第1季合計申訴及申請評議案件增加了304件。

金融消費評議中心也統計，今年上半年保險業的申訴案高達3012件、申請評議案件有907件，合計3919件，占上半年所有業別的申訴及申請評議案件總件數4855件的8成，約80.72%；且較去年上半年的2599件，年增加1320件，成長率5成，約50.78%。

金融消費評議中心也指出，壽險業部分，理賠案件以「手術認定」為主，非理賠案件為「業務招攬爭議」；產險業部分，理賠案件以「理賠金額認定」為主，非理賠案件為「未遵循服務規範」；保險輔助人非理賠案件以「業務招攬爭議」為主。

金融監督管理委員會保險局表示，消費者於購買保險商品時應審慎評估自身需求，仔細了解保險商品內容，同時會督促保險業者應重視市場行為的管理，遵守保險業招攬及核保理賠規定，進一步保護消費者權益。（編輯：黃國倫）1080905