遠傳攜手桃園市 布建智慧路燈

（中央社記者江明晏台北19日電）遠傳電信強攻智慧城市，今天攜手桃園市政府啟動「桃園市換裝智慧路燈專案」，桃園市將全面採用智慧聯網路燈，預計明年6月完成。

遠傳表示，這項計畫以貼近桃園民眾需求為初衷，並締造多項第一，包含桃園市將在一年內率先成為全球首座全面採用智慧聯網路燈的城市；預計換裝16萬盞智慧聯網路燈將成為全球數量最多的城市。

遠傳是專案關鍵成員，獲得桃園市北區建置權，負責北區8.8萬盞LED路燈建置與後續維運。配合遠傳於桃園全區NB-IoT平均涵蓋率高達99.6%以上，可提供通訊聯網，攜手國內LED路燈龍頭光寶科技，共同協助桃園市北區智能路燈換裝與維運管理，範圍涵蓋大園區、觀音區、新屋區、中壢區、平鎮區及蘆竹區，助攻桃園市府可掌握全市路燈調度，提供民眾照明與用路環境，並大幅提升能源效率。

遠傳總經理井琪表示，迎接5G落地，智慧城市將開展出豐富的5G應用場景，遠傳結合5G「大人物」專長，協助城市創新升級。

預估桃園市全面換裝智能路燈後，每年將節省1億1500萬度，用電節電率達70%，每年減少6萬公噸碳排放量，可為市民一年省下新台幣1億5300萬元電費。

遠傳表示，智慧路燈預計明年6月完成，智慧城市中所使用的智慧路燈，可以做為small cell 的載具，成為一個小的傳輸站，因而形成最佳的5G環境，屆時還可運用到監測人流、車流及空氣汙染等。

此外，遠傳指出，5G預計12月底到1月會完成釋照，明年第3季時，遠傳不管標到多少，都已是準備好的狀態。遠傳積極布建5G，希望可跟桃園市政府更密切合作，透過已布建好的智慧路燈，讓5G在台灣有更好的滲透率。（編輯：蘇志宗）1080919