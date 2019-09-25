貿易戰風暴中心 陸股美股今年均大漲

（中央社記者韓婷婷台北25日電）美中貿易戰火熱，但今年以來全球主要股市表現卻相當亮眼，尤其風暴中心的陸股（中証消費服務領先指數）及美股（費城半導體指數）今年來漲幅均超過3成，跌破市場眼鏡。

面對美中貿易戰遲遲無法落幕，法人建議，市場充滿不確定，分散投資與分批布局比擇時重要。

貿易衝突未解，全球股市起伏不定，不過，統計S&P 500各產業指數表現，以軟體服務表現最佳，強漲30.94%，狠甩S&P 500指數19.34%的漲幅。法人指出，貿易戰對軟體服務業影響有限，股價走勢穩步向上，而隨著庫存調整進入尾聲，企業正重啟資本支出，有望為股價提供續航動能。

富邦投信表示，2020年全球GDP預估將從2019年的3.3%上揚至3.6%，各地區成長趨勢分歧，貨幣政策緊縮不一，然新興亞洲仍是趨動經濟成長力的主要關鍵，預估明年GDP仍將強勁成長6.3%，建議將亞洲債券列為資產配置的選項。

台新投信表示，在市場充滿不確定之下，投資人掌握布局時機困難度大幅提升，分散投資與分批布局比擇時重要，建議可多元布局在往年利率倒掛期間，績效表現優異的「CARS」（Consumer中証消費服務領先指數、AI 費城半導體指數、REITsMSCI美國REITs指數、Senior Secured High Yield Bond美銀美林優高收指數）4資產，逢低分批加碼。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，科技產業最重要的上游半導體形塑人類未來生活，如無人駕駛、無人機、自動穿戴、數位金融等新興科技；也形塑智慧生活的日常，如行動支付、車聯網、雲端運算等現代不可缺少的AI應用。

北美半導體設備製造商7月出貨金額止跌回升，達20.34億美元，為今年次高水準，並已連續3個月出貨金額超過20億美元。半導體產業年營收成長將逐漸出現U型上揚，2020年的營收可望由負轉正，將帶動創新科技基金未來漲升行情。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，大體而言，往後1.5至2年是企業業績回升期，預計中國GDP增速穩定6%左右，A股利潤增速有望回升至10%至15%，ROE至12%以上，成為陸股牛市爆發期強而有力的支撐。（編輯：郭萍英）1080925