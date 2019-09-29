颱風米塔海警發布 經濟部開設二級災害應變小組

（中央社記者潘姿羽台北29日電）中央氣象局上午8時30分發布第18號輕度颱風米塔海上颱風警報，經濟部同步開設風災二級災害緊急應變小組，並召開視訊會議，指示各單位即時掌握颱風動態、降雨量，做好各項因應作業。

中央氣象局今早發布海上颱風警報，不排除最快今天傍晚，發布陸上颱風警報。

經濟部發布新聞稿表示，已於今天上午8時30分同步開設風災二級災害緊急應變小組，上午9時，也由經濟部水利署長賴建信召開全署防汛視訊會議，指示各河川局及水資源局保持高度警覺及注意人員安全，即時掌握颱風動態、降雨量，做好各項因應作業，並聯繫自來水事業單位審慎監控原水濁度，妥適調度避免供水中斷。

賴建信指示，各河川局應提前放空滯洪池，預留滯洪空間，防水擋板、抽水機、志工提前啟動及部署，並爭取颱風來臨前的關鍵時間，加速辦理預防性搶險及疏濬，特別是三峽河、烏來地區，同時責成各水資源局預劃水庫操作及排砂。

由於颱風米塔預期對北部及東北部區域影響較大，水利署也請第十河川局依據水量即時進行員山子分洪，與台北水源特定區管理局協調新北市政府、翡翠水庫管理局完成新店、烏來、石碇、坪林、雙溪等地區水利設施巡檢，並辦理溝渠淤泥清疏作業，確保排水系統暢通，減少淹水風險。

北區水資源局也已規劃加大發電放水量、啟動動排砂隧道，預留蓄洪空間，另石門備用發電機組11台、榮華義興7台，備用油料均可達3天以上。

由於長浪可能對東部海堤造成影響，第九河川局經過盤點，在所轄海堤區域已備妥混凝土塊7000塊，並請海岸搶險開口合約廠商完成整備待命；第一河川局13座抽水站、47台移動式抽水機、179扇水閘門及宜蘭縣政府60處水閘門，檢查測試目前功能均正常；第二河川局針對中港溪米粉街及恭敬橋河段，已完成建置自動廣播系統，搭配一、二級警戒水位，可即時發布警戒通報，並由苗栗縣政府對地區進行疏散準備或撤離等工作。

水利署說明，今年南部5縣市、增購總計270台移動式抽水機都已經到位，可運用達1494部，將視水情隨時預布支援調派；另外，氣象情資顯示北部山區將降下豪雨，北水局會視近日實際進水量，適時放大調節性出水量，提早調節水庫容量，增加蓄洪空間，發揮調洪、抗洪的最大功能。（編輯：林淑媛）1080929