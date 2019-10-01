六角王座拓店加速 下半年營運加溫

（中央社記者江明晏台北1日電）六角旗下餐食子公司王座餐飲主力品牌「京都勝牛」加速展店力道，預計年底旗下品牌合計將再開3家新店，王座看好下半年營運將優於上半年，全年力拚損益兩平。

六角王座國際餐飲旗下品牌「京都勝牛」2018年10月來台展店，將分別在今天於高雄夢時代、10月25日於桃園台茂購物中心一口氣拓點2間新店。

根據經濟部統計處數據顯示，近年因網路購物快速發展，百貨公司積極調整櫃位與改裝，其中2017年百貨銷售品項中「餐飲服務」占14.9%，較上年增加1.2個百分點，增加最多。

王座國際餐飲看準百貨餐飲龐大商機，將於10月正式進駐高雄夢時代及桃園台茂購物中心，王座國際餐飲表示，期望利用百貨公司高集客力，以及即將到來的周年慶檔期，帶動集團業績成長。

王座去年下半年起展開體質調整，今年上半年營運績效已逐步改善，目前銀座杏子豬排20家、段純貞牛肉麵16家、大阪王將10家、京都勝牛5家、太陽番茄拉麵5家；銀座杏子豬排、段純貞預計年底前各新展1家店，大阪王將則預計再將1家店改裝為太陽番茄拉麵，加上「京都勝牛」25日於桃園的新店，至年底前將再新增3家店。

王座看好下半年營運將優於上半年，全年力拚損益兩平；王座今年上半年每股虧損0.47元，較去年同期每股虧損0.49元好轉。（編輯：張均懋）1081001