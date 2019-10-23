5G題材加持 網通股抗跌

（中央社記者潘智義台北23日電）5G概念股題材熱度不減，台股昨天來到11271.25點，創29年新高後，今天盤中指數多在平盤下高檔整理，但有5G加持的網通股表現抗跌，部分個股走勢強勁。

網通股近來呈現族群內輪動格局，合勤控盤中來到21.65元，上漲5.10%。昇達科來到97.1元，上漲2.21%。中磊來到84.9元，上漲3.15%，但隨後又壓低在平盤82.3元附近。明泰一度來到24.35元，上漲1.67%。智邦早盤小跌後來到189.5元，上漲0.53%。正文則在平盤25.35元附近整理。

網通廠合勤科技指出，即便是教學資源豐富的學校每班配置無線網路基地台，也未必能支援30至40台平板同時下載，或即時線上互動的理想智慧教學應用，因此看好WiFi 6無線網路基地台市場，可解決校園高密度無線網路環境壅塞問題，並同時支援大量設備連線，且避免雜訊干擾。

昇達科認為，進入5G行動通訊時代，回傳速度要快，就需要靠毫米波，目前微波產品占5G產品比重約8%，主要客戶是華為，因中國擴大5G基地台建置，帶動毫米波商機，2021年需求可望發酵。（編輯：楊玫寧）1081023