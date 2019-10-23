台灣珍奶進軍國際 掀行銷大戰

（中央社記者江明晏台北23日電）台灣珍奶進軍國際，手搖飲品牌也掀起一波行銷大戰，旗下有「日出茶太」的六角今天宣布，美菲混血演員艾凡多史納將擔任全球代言人，雅茗-KY旗下品牌快樂檸檬也贊助上海國際模特大賽。

旗下有「日出茶太」的六角今天宣布美菲混血演員艾凡多史納（Ivan Dorschner）將擔任全球代言人，為新南向與全球拓展再下一城，瞄準全球手搖茶飲第一大品牌，並提升台灣珍奶全球能見度。

根據2019年Allied Market Research「全球手搖飲市場調查報告」發現，全球手搖飲的女性消費者占了6成，看準年輕「女力經濟」的崛起，盼透過艾凡多史納的號召力，在新的一年重新定義品牌「品質」、「有趣」、「創新」三大元素，持續在全球打造手搖飲品牌的領導地位。

六角說明，艾凡多史納在社群Facebook上有超過290萬粉絲，IG上也有40萬的追蹤人數。因為居住在菲律賓一段時間，對當地第一手搖飲品牌Chatime日出茶太熟悉喜愛，最愛喝的就是「台灣珍珠奶茶」，希望可以透過自己的影響力，提高品牌及台灣珍珠奶茶在全球的能見度。

六角國際董事長王耀輝表示，對於在全球經營一個國際餐飲品牌，長期投入行銷資源打造品牌力才是永續經營的基石，這也是手搖飲品牌首創操作全球代言人行銷之舉，目標瞄準全球第一大手搖茶飲品牌的地位。

今年六角也針對亞太地區的快速發展提出全新策略「亞太（APAC）區域發展計畫」，繼日本與菲律賓市場續傳捷報後，印尼市場即將於11月慶祝達成300店的佳績。

以中國為主戰場的雅茗-KY旗下品牌快樂檸檬首次參與時尚活動，成為「IMC上海國際模特大賽」贊助合作夥伴，快樂檸檬的IP「Lemon Boy」也首度以真人形象登場，雅茗-KY董事長吳伯超與董事陳佑真更受邀走上紅毯，有助於提升快樂檸檬品牌價值與知名度。

「IMC上海國際模特大賽」自1995年開始舉辦，至今超過20年歷史，今年歷時半年，跨越中國十餘個分賽區，從上萬名選手中脫穎而出，將在今天晚間進行總決賽。

日前更有約50位超模現身快樂檸檬上海五角場萬達店，挑戰擔任一日店長，並以奶茶杯、快樂檸檬周邊商品挑戰體態平衡訓練。

吳伯超表示，快樂檸檬一向是年輕消費者喜愛的品牌，品牌形象與模特兒帥氣與正面的形象很吻合。

目前快樂檸檬新型態店已經突破200店，比例逾20%，也是營收成長維持高動能的關鍵，雅茗-KY表示，除了新展店外，既有門店也會持續改裝，目標到明年底新型態店型比例可望達到50%。（編輯：張均懋）1081023