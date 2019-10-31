六角拚珍奶印尼達300店 宣示跳島發展拚市占

（中央社記者江明晏台北31日電）台灣珍奶風靡全球，六角國際旗下Chatime延續拓展雄心，在雪梨舉辦全球代理商年會，宣示品牌未來3年藍圖，同時宣布印尼已開300店，將採「跳島發展」續居霸主地位。

台灣珍珠奶茶風靡全球，多家手搖飲品牌陸續插旗，六角旗下Chatime日出茶太目前全球布局六大洲、43個國家地區，在全球擁有超過100多位代理商及加盟主，且仍在快速成長中，未來除穩固既有的領導市場，更加緊腳步開發新興國家，目標問鼎全球第一大國際手搖飲品牌。

六角國際董事長王耀輝表示，今年的全球代理商年會，由經營團隊針對品牌未來3年國際發展計畫、後勤管理支援以及新品研發，向國際代理商夥伴展現品牌全球布局方向，同時互相交流各區域市場發展訊息及經營心得，因應茶飲市場的快速變化與競爭挑戰。

六角今天同時宣布，日出茶太於2011年起進駐印尼，近期突破300店里程碑，將於11月5日於雅加達舉辦300店慶活動，同時也宣布，Chatime日出茶太開始拓展「跳島發展」策略，印尼市場展店多集中在爪哇、蘇門答臘及蘇拉威西等地區，因應首都即將在2022至2024年搬遷至加里曼丹島，目標瞄準搶進較偏遠的二線城市，預計未來3年能以平均每年100家店的速度展店，持續擴張日出茶太在印尼的市場版圖。

印尼本身為多島型國家，各島間的物流體系需要較完整的配送條件，因此Chatime選擇與當地名列百大企業之一的印尼ACE集團合作代理，ACE本身已在印尼各島嶼有自己的五金連鎖商店體系，具備良好物流經驗，並擁有自己的物流公司，因此在代理日出茶太後，初期以平均每年20店的速度展店，成為當地第一大品牌。

由於建立完整的營運團隊，並與商場擁有良好關係，六角觀察，近年在印尼已能夠以每年40家的展店實力發展，且因地域屬多島型特性，在展店速度穩定、品牌知名度提升及物流系統健全因素推動下，在印尼市場的營業額皆能保持雙位數成長，尤其截至今年9月底的營業額與去年同期相較已超過6成以上的正成長。

此外，因應市場在地化，且同時保留品牌一致性發展，Chatime在印尼除保留80%的菜單，也針對當地市場消費者需求與飲食習慣，利用當地食材推出符合市場口味的創新飲品，例如娘惹奶茶或可可系列等。（編輯：張均懋）1081031