遠傳前3季每股賺2.03元 超越財測

（中央社記者江明晏台北6日電）遠傳電信前3季稅後每股盈餘（EPS）2.03元，財測達成率104%，第3季稅後每股盈餘0.67元，月租型用戶數自去年第3季至今連續正成長，新經濟營收延續強勁成長力道。

遠傳電信今天召開法人說明會，第3季合併營收新台幣214.07億元，財測達成率為100%；財務績效獲利穩定成長，合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）71.91億元，財測達成率為100%；稅後淨利21.95億元，稅後每股盈餘0.67元，財測達成率103%。

2019年前3季合併營收626.52億元，財測達成率103%；合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）220.6億元，財測達成率102%；稅後淨利66.01億元，稅後每股盈餘（EPS）2.03元，財測達成率104%。

觀察台灣行動通訊整體市場，遠傳指出，台灣行動市場總營收下跌趨緩，2019年第3季與去年同期相比，年減率5.1%，反映低資費衝擊逐漸式微。根據NCC資料，台灣行動號碼可攜市場降溫，顯示鞏固既有客戶日益重要，電信市場需精確掌握客戶需求，提供更具價值的客製化服務。

遠傳於2019年第3季營運績效亮眼，月租型用戶數自去年第3季至今連續正成長，2019年第3季與去年同期相比，年增率1.6%。月租型客戶流失率持續低檔。遠傳新經濟營收延續強勁成長力道，雲端服務營收較去年同期大幅成長547%，物聯網業務營收較去年同期成長高達199%，資安服務營收較去年同期大漲65%，系統整合專案收入年成長率高達64%。

展望2019年第4季，遠傳將全力衝刺5G布局，持續擴大雲端、資安、人工智慧、物聯網應用等資通訊業務市場版圖，加速擴展5G產官學界生態圈，並強化跨領域、跨產業策略結盟，共創5G產業新藍海。

遠傳總經理井琪表示，5G商轉後至少需要3至4年才能逐漸成熟，消費者也才會陸續更換5G手機，因此無法在明年立刻看到平均每戶貢獻金額（ARPU）改變。iPhone 11今年銷售狀況良好，各電信業者推出的資費合理，對財務有正面影響。

遠傳也積極參與各項大型政府專案，占比持續提升，目前主要目標是在獲利合理情況下，提升遠傳在各項專案的能見度，未來展望樂觀。

遠傳前3季新經濟業務（包含雲端服務、資安、資通訊業務、物聯網、數位服務等）和去年同期相比成長17%，占總營收12%。（編輯：楊玫寧）1081106