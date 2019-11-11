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雙11迎消費熱潮 電商概念股開高小漲

最新更新：2019/11/11 10:00

（中央社記者吳家豪台北11日電）電商年度最大盛事雙11今天登場，電商概念股包括網路家庭、富邦媒股價小漲開出，但受大盤下跌影響翻黑；市場擔憂物流恐塞車，今天相關業者嘉里大榮、宅配通股價在盤下整理。

PChome網家受惠於雙11暖身活動，10月營收新台幣30.39億元，年增6.9%，創歷年同期新高；今天股價小漲0.5元開出，盤中最高來到132元、漲幅約0.8%。

momo富邦媒今年整合集團資源，與電信商台灣大哥大合作門市取貨服務，預期今年雙11將挑戰累積造訪人次翻倍、訂單數翻倍與業績翻倍。今天富邦媒股價開盤小漲0.5元，盤中高點286元、漲幅約0.2%。

電商業者創業家兄弟今天平盤開出，盤中最高來到44.45元、漲幅逾0.5%。創業家兄弟今年10月合併營收4.09億元，年增3.95%，續創歷史同期新高，主要受惠於多波段的節慶檔期操作及推出雙11暖身活動。

不過，富邦媒總經理谷元宏日前受訪表示，雙11物流一定有非常大的壓力，富邦媒已提前準備，增加倉儲容量，並陸續完成進貨，接下來最大的挑戰是出貨，雖然做了萬全的準備，但出貨速度可能還是會受影響，預期雙11檔期的到貨時間將比平常更久一點，希望影響能最小化。（編輯：趙蔚蘭）1081111

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