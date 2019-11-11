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台股一度下挫逾百點 鴻海跌逾2%暫失90元關卡

最新更新：2019/11/11 10:17

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）台股賣壓沉重早盤一度下跌逾百點，鴻海盤中股價也失守90元關卡，最低來到88.4元，跌2.75%，市值來到新台幣1.22兆元。

外資法人8日仍買超鴻海2萬1242張，三大法人買超鴻海2萬5869張，累計從10月14日到11月8日，外資法人已連續20個交易日買超鴻海達49萬2119張。三大法人期間累計買超鴻海達50萬5694張。

鴻海將於13日舉辦法人說明會，屆時第4季到明年上半年展望、主要大客戶蘋果iPhone新機拉貨力道、鴻海布局5G進展、對美中貿易戰進展看法等，將是法人關注焦點。

鴻海集團積極布局半導體多領域應用晶片，包括開發以ARM處理器架構為基礎的機器視覺晶片、NB-IoT晶片、多核心邊緣運算晶片以及多核心智慧邊緣運算解決方案BOXiedge。

展望今年第4季，法人指出鴻海業績可持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。

鴻海自結10月合併營收5958.82億元，較9月微增1.38%，比去年同期成長1.04%。法人指出，鴻海10月營收創歷史同期新高。

累計今年前10月鴻海自結合併營收4兆1973.72億元，較去年同期成長2.99%。法人表示，鴻海前10月營收也創歷史同期新高。（編輯：黃國倫）1081111

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