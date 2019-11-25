逐筆交易比速度對散戶不公 證交所：禁法人拉專線

（中央社記者劉姵呈台北25日電）台股逐筆交易將於明年上路，立委今天質疑，法人可「拉高速網路專線」，在速度上對近6成的散戶來說不公平；證交所董事長許璋瑤表示，嚴禁任何投資人「拉專線」，會加強檢查券商的系統設備。

台股逐筆交易將於2020年3月23日上路，立法院財委會今天上午邀請金融監督管理委員會主委顧立雄率相關主管，專題報告「證券市場逐筆交易及盤中零股交易之推動方案 、進度及IPO績效」，並備詢。

顧立雄表示，台股明年改採逐筆交易主要是為了接軌國際，全球主要市場包括權證等現在都已採逐筆交易；相較現況，逐筆交易的好處是，效率、資訊透明度都將提高，也提供多種的委託種類。

國民黨立委曾銘宗質疑，逐筆交易新制採取隨到隨撮的方式，比的就是價格與速度，恐怕只對法人有利。他說，法人擁有的資訊設備，比散戶更好，法人更可以「拉一條高速網路專線」，將產生不公平的情況，可能會進一步迫使58%的散戶退出市場。

顧立雄強調，「散戶並不會退出市場」，因為進入撮合後，一律以價格、時間為優先，與投資人身分類別並無關聯。

證交所董事長許璋瑤也表示，已嚴格規定，任何投資人都不能「拉專線」，未來也會加強檢查券商的系統設備；他說，儘管法人和散戶的設備不同，但逐筆交易最大功能，是讓要買賣股票的投資人，都可以找到理想的買賣價格。（編輯：林孟汝）1081125