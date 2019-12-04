林伯豐盼台明年GDP上修成真 企業仍須保守

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）美中協議再添變數，工商協進會理事長林伯豐表示，明年全球經貿充滿不確定性，美中貿易戰短期難解，期盼台灣明年經濟成長率能如預測上修，但企業仍是得保守以對。

美國總統川普暗示美中短期內恐難達成貿易協議，川普指出，或許等到明年美國總統大選之後，才會與中國達成貿易協議。

林伯豐今天出席工商協進會理監事聯席會議，會後接受採訪時表示，美中貿易戰不僅是科技、軍事競爭，更是貨幣戰爭，加上美國總統川普日前正式簽署「香港人權與民主法案」，貿易戰短期難解，「應該明年都解決不了」。

行政院主計總處上週發布經濟預測，上修明年經濟成長率表現，預估明年經濟成長率為2.72%。林伯豐認為，明年全球經貿仍充滿不確定性，除了美中貿易戰，還有英國脫歐，預估世界經濟多呈衰退，希望台灣明年經濟上修成真，但企業仍是得保守以對。

林伯豐認為，台灣需要更努力拚經濟，期盼政府重視工商業的聲音，並且優化稅制與投資環境。

另外，立法院財政委員會今天審查通過「海關進口稅則部分稅則修正草案」，調降9項汽車關鍵零組件關稅。

林伯豐表示，政府應減少對汽車零組件課稅，而汽車貨物稅也該取消，因為貨物稅是重複課稅，「是不合理的」。國產車目前產能減少，政府若想鼓勵本土汽車產業，有必要施行減稅。（編輯：楊凱翔）1081204