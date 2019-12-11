工研院生醫所成立20週年 培育超過20家新創

（中央社記者張建中新竹11日電）工研院生醫所成立滿20年，共培育超過20家新創公司，其中，台生材已掛牌上櫃，還有台微醫、萊鎂醫及景凱3公司登錄興櫃交易。

工研院副院長彭裕民表示，工研院在1999年成立生醫工程中心，是台灣第一個醫材專門研究中心，20年來，研發範圍不斷擴大至新藥、中草藥，到跨領域的智慧診療醫材、個人化精準醫療的細胞治療、基因定序、標靶藥物等。

生醫工程中心名稱也調整為生醫所，致力為生醫產業打造最佳的解決方案，加速研發商品化、協助產業法規認證甚至行銷，並建構竹北生醫園區育成中心，塑造最佳的新創生技環境。

目前擔任台灣生物產業發展協會理事長的工研院前院長李鍾熙說，生醫所成立20年成果豐碩，培育超過20家新創公司，及31位企業執行長、營運長和技術長。

工研院泡沫式人工腦膜衍生成立的台生材，已在今年6月掛牌上櫃。販售脊椎骨融手術相關產品的台微醫、開發輕巧負壓式睡眠呼吸中止器的萊鎂醫與新藥研發廠景凱也都已陸續登錄興櫃交易。

工研院生醫所所長林啟萬表示，面對智慧醫療與精準醫療的趨勢，生醫所未來將以「醫病雙贏」為目標，建構從預防、診斷、治療與照護的「智慧醫養」生態系，打造台灣成為全球智慧醫療的創新基地。（編輯：黃國倫）1081211