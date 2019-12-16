李恆隆登廣告控登記不實 太流：涉誹謗將提告

（中央社記者吳柏緯、廖禹揚、劉姵呈台北16日電）太平洋流通投資股份有限公司稍早表示，前太流董事長李恆隆等人近日在媒體刊登廣告指控公司登記不實等相關言論，已涉加重誹謗，將在今天下午委請律師提起刑事告訴。

前太流董事長、SOGO經營權關鍵人物李恆隆大動作刊登廣告指控太流公司登記不實，並呼籲經濟部、金管會等相關部會「依法行政」。經濟部長沈榮津今天出席投資台灣論壇前受訪表示，此案法院己結案判決，經濟部都依照公司法及法院判決辦理。

經濟部官員對中央社記者表示，此案相關法院判決都早已結案，監察院今年也就此案完成調查報告，認定行政部門並無不法或違失，強調都是依法、依法院裁判結果處理。

金管會證期局副局長張振山也回應，就法規來看，即便母公司是上市公司遠東百貨，但太流公司登記的主管機關為經濟部，金管會無裁量權。

太流稍早透過新聞稿表示，李恆隆及新加坡Bread Talk麵包物語集團主席郭明忠一再對外指稱太流登記不實，但遠東集團對太流進行增資，以及主管機關辦理增資登記，是經過多件民事、刑事、行政訴訟案件判決確認合法有效。

太流說明，郭明忠自稱透過購買李恆隆的股份，將取得太流子公司遠東SOGO百貨的控制權。但郭明忠至今並未依法獲得任何股權移轉。即便未來郭明忠依法取得李恆隆股份，該股份也僅占太流股權的0.15%，無法影響遠東SOGO經營權。

太流表示，郭明忠多次表達欲透過台星經濟夥伴協定，聲請對太流登記事項仲裁。然而主管機關依照台灣法院的確定判決辦理公司登記，並無涉及對外國投資人不平等待遇的情況。監察院也於今年作成調查報告，認定經濟部辦理相關登記，並無違法不當。

太流強調，從2002年起，遠東集團投入新台幣上百億資源，挽救當時處於財務危機的太流及SOGO百貨，並維持良好業務，業界眾所皆知。郭、李二人誣指遠東集團未付一分錢，禁不起事實檢驗。

太流表示，為了維護公司及各利害關係人的權益，將提起相關刑事訴訟。（編輯：林孟汝）1081216