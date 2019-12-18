郭明忠擬啟動ASTEP爭股權 太流：自取其辱

（中央社記者吳柏緯台北18日電）太流股權轉移爭議持續，新加坡富商郭明忠表示，不排除訴諸ASTEP爭端解決機制，將此案搬上國際仲裁平台。太流強調，ASTEP是保障正當善意的投資，並重申，如有繼續誹謗中傷的行為，將依法追究。

太流公司原本由太平洋集團掌控，並藉由太流公司持有超過70%的SOGO百貨股份，間接實質掌控年營收逾新台幣450億元的SOGO百貨。

前太流負責人李恆隆今年將太流股東權利轉移給新加坡麵包物語（Bread Talk）集團主席郭明忠，其成立的天義公司今天委託東吳大學法學院召開公聽會，就民國91年遠東集團參與的太流公司增資變更登記相關爭議進行討論。

太平洋流通投資股份有限公司稍早透過新聞稿強調，遠東集團增資太流，是經法院最終確定判決，以及監察院調查報告認定，毫無疑慮。

此外，太流也指出，新加坡藉的天義公司代表人郭明忠，至今未能證明具有太流股東身份。

至於天義公司表示，不排除訴諸台星經濟夥伴協定（ASTEP）爭端解決機制，將此案搬上國際仲裁平台。太流強調，ASTEP是保障正當善意的投資，對於圖謀不軌的惡意騷擾作態，要求啟動ASTEP，只會自取其辱。

太流也重申，除了針對原有的不實言論，在新加坡與台灣採取訴訟追究以外，往後如有繼續誹謗中傷的行為，也將繼續依法追究。（編輯：林孟汝）1081218