折疊機及雙螢幕新商機 兆利：明年營運比今年好

（中央社記者韓婷婷台北20日電）軸承廠兆利看好折疊式手機及雙螢幕筆電新應用帶來的新動能，董事長劉光華表示，如果明年新產品下半年順利量產，營運將見到較顯著的成長動能，預估明年將優於今年。

折疊手機持續醞釀中，在長時間反覆測試尋求新解決方案下，市場預料明年商品化機率高，包括韓國三星及華為均將陸續推出折疊手機，同時雙螢幕筆電也可望為軸承廠帶來新商機。

兆利目前已是中國品牌折疊手機供應鏈，預計明年開始貢獻營收，劉光華表示，下半年能否順利量產將是關鍵，看好折疊手機及雙螢幕筆電未來趨勢，兆利也擴大資本支出，在台灣及泰國等地擴增產能，預估今年及明年總資本支出將超過新台幣10億元，以因應新產品需求。

兆利主力產品為NB及Monitor軸承，受限產品進入成熟期，營運動能溫和，今年前11月累計營收53.09億元，年增1.95%。今年前3季稅後盈餘3.71億元，年成長9.44%，每股盈餘6.18元，年增9.4%。

展望12月，兆利表示，由於進入產業淡季，預估12月營收將較11月下滑，不過第4季因今年農曆年較早，客戶提前備貨，應可維持第3季相當水準。（編輯：鄭雪文）1081220