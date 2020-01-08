六角瓦城展店強 去年營收寫新高

（中央社記者江明晏台北8日電）餐飲股陸續公布營收，旗下有手搖飲品牌「日出茶太」的六角受惠全球展店腳步持續，去年營收寫新高；瓦城也受惠展店加速，全年累計營收連8年創新高。

六角今天公告去年12月合併營收新台幣4.28億元、累計第4季合併營收12.6億元、全年合併營收49.54億元，分別較2018年同期成長13.62%、22.23%及28.47%，均創歷年同期新高。

六角表示，2019年成長動能主要受惠「Chatime日出茶太」全球展店腳步持續，且在印尼及菲律賓等東南亞市場的同店銷售成長強勁帶動，預期2019年獲利年成長表現超過營收年增率的趨勢可持續。

六角表示，2020年仍將維持獲利成長表現超過營收成長幅度的趨勢，因應全球化布局，相關人力團隊配置已在兩年前備妥，預期營收的擴增將進一步優化2020年營業費用率，對挹注獲利產生明顯效益。

六角進一步表示，相較於台灣或中國手搖茶市場的蓬勃發展，人口高達逾2億人的印尼市場仍有相當大的發展空間，六角也將於2020年啟動印尼「跳島策略」，向離島發展擴張，預計可望順利達成每年淨增加100店的目標。

在其他東南亞市場部分，六角說，菲律賓會以每年40至50家淨增加店數成長，加拿大在今年有望達成百店，馬來西亞則預期2021年也會達到百店規模里程碑，預計3年內達成全球2000店里程碑。

此外，瓦城今天公布2019年12月單月營收近達4.1億元，年增5.75%，單月營收再創歷年同期新高；全年累計營收近49億元，年增13.92%，連8年創歷史新高。

瓦城泰統表示，自2018年起持續加速展店布局，成功帶動集團總體來客數攀升及營收貢獻，加上2018下半年逐步拓展的外送業務也推助營收成長。

瓦城截至去年底，旗下品牌總店數合計達138家，全年營收、來客數、獲利將連續8年創新高，集團將在2020年新展店30家以上，持續創造雙位數的店數成長率。（編輯：林孟汝）1090108