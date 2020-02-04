賀鳴珩：台股投報率高 要退休就要買股票

（中央社記者韓婷婷台北4日電）2020年鼠年台股開紅盤受到武漢肺炎影響重挫，衝擊投資人信心，券商公會理事長賀鳴珩表示，疫情是暫時性的，「要退休就要買股票」，觀察過去台股10年年化投資報酬率達7.9%。

中華民國證券商業同業公會今天舉行新春餐敘，賀鳴珩表示，一般投資人大多有房貸要付、有保單要繳，再加上每天食衣住行的開銷後，可能所剩不多來投資股市，2019年台灣股市上漲了23.3%，部份人民無感，也是因資金沒有適度配置到股市所致。

他指出，以目前的低利率環境趨勢，要退休就應該增加投入股市的比重，在有足夠的意外險、壽險等保障下，酌量降低儲蓄型保單的比重，才有足夠的收益率應付退休後的日常開支。

賀鳴珩表示，疫情的影響是有時間性的，對股市衝擊是暫時性的，不像2008年金融風暴時期，當時利率處在高檔，股市資金轉戰債券，BBB等級5年期債券利率都還有2%多水準，相對具吸引力，現階段資金從股市出來的去處並沒有太多選擇，長期定期定額投入股市反而是好的選擇。

券商公會副理事長林寬成也指出，現在的利空反而是未來的利多，年前短線漲幅已高，年後藉由突發利空拉回整理不是壞事，整體大環境長線還是有利台股表現。

賀鳴珩表示，若以台灣勞退基金新制來看，投資在股票的比重經瞭解約為35%，統計最近5年（2015年至2018）平均收益率為4.54%、10年為3.4%。依台灣證交所編製發行量加權股價報酬指數，計算2009年12月31日至2019年12月31日投資台股10年年化報酬率為7.9%。

他建議，除了雇主提撥的6%，應思考其餘94%的理財配置，除了必要的房貸、房租、保障型保單外，應提高投資股票的比重，獲取長期較高的報酬率，滿足退休生活所必須的資金。

賀鳴珩表示，理財商品掛牌要借鏡盧森堡交易所成功範例，根據金融時報估算，2019年全球IPO家數平均下滑2成，台灣上市櫃掛牌家數也從57家大幅降至35家。

有趣的是，觀察盧森堡，雖然是歐洲中部小國，位處德國、法國之間，與倫敦、法蘭克福、巴黎等國際一線金融市場為鄰，盧森堡交易所主打理財商品，目前是歐洲第一大債券交易所，在當地註冊基金規模世界排名第2。台灣也鄰近香港、日本等先進市場，應可以盧森堡交易所成功範例作為借鏡。

券商公會表示，依行政院主計總處106年度家庭部門資產結構，國人進行國內外各項資產配置，以房地產占36.8%居首位、儲蓄存款占25.4%居次、人壽保險準備及退休基金準備占19.8%、有價證券占15.8%。（編輯：鄭雪文）1090204