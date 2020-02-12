富邦媒2019年每股賺9.95元 本業獲利成長

（中央社記者吳家豪台北12日電）電商業者富邦媒今天公布2019年財報，每股盈餘（EPS）新台幣9.95元，年減3.9%；若還原一次性所得稅利益後比較本業獲利，2019年還原後每股盈餘9.75元，年增14.3%。

momo富邦媒旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，2019年第4季合併營收159.1億元，年增28.4%；EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）約7.06億元，年增31%，創歷史新高；歸屬於母公司業主稅後純益4.2億元，每股盈餘2.99元，年增5.3%。

累計2019年富邦媒合併營收518.3億元，年增23.4%；EBITDA約23.29億元，歸屬於母公司業主稅後純益13.9億元；每股盈餘9.95元。

富邦媒表示，2019年能再締造優異表現，除了深耕品牌合作策略及延伸觸角，積極導入全球知名品牌、針對特殊品類服務尋求結盟夥伴，同時強化尋求海內外獨特性商品，藉此大幅提升網站內商品豐富性與獨特性的優勢，並整合集團資源，擴大會員服務經營的綜效。

物流「短鏈革命」為富邦媒2019年重點發展項目，目前富邦媒共有20座倉儲設施，遍布北、中、南等地；為強化南部配送布局，去年第3季投資6.3億元於台南市新市區購置土地，以增設南區物流中心。富邦媒為提升最後一哩路的配送運能及效能，也持續擴大自營車隊的經營規模。

展望2020年，富邦媒表示，因應零售市場快速變革與科技的躍進，將持續豐富網站上商品，並擴大服務範疇，站穩市場龍頭地位。（編輯：張均懋）1090212