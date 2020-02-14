衝太陽能成效顯現 再生能源發電占比站上6%

（中央社記者潘姿羽台北14日電）政府將增氣減煤、衝刺再生能源發電列為重要能源政策方向，如今成效逐漸彰顯，主計總處最新國情統計通報指出，108年台電發購電量結構中，燃氣發購電首度超過燃煤、躍居首位，再生能源占比則站上6%。

主計總處最新國情統計通報指出，依台灣電力公司統計，去年自有發電量1804億度，較107年負成長1.2%，購電520億度，成長2.8%，合計總發購電量2325億度。

觀察台電發購電量結構，燃氣發購電888億度、占比38.2%，燃煤發購電867億度、占37.3%，核能發電311億度、占比13.4%，位居第3；三者合計占比88.9%，略高於107年的88.8%。

特別的是，去年台電發購電量結構有兩大亮點，一是燃氣發購電首度超過燃煤、躍居首位；二是再生能源占比站上6%，較上年的4.9%，增加1.1個百分點，成長顯著。

台電發言人徐造華說明，燃煤降、燃氣增的變化，反映政府「增氣減煤」的政策成效，台電盡量配合空污降載，電力調度也偏重環保，空氣品質不良時期，會增加燃氣發電、減少燃煤發電；他也強調，去年燃氣多過燃煤確實比較特別，但這是政策方向，以後會慢慢變成常態。

至於再生能源占比站上6%大關，徐造華解釋，政府大力推動再生能源之下，太陽能裝置容量大幅增加，去年太陽能發電量增加逾13億度，加上108年水情較好，水力發電多了約10億度，風力發電也增加近2億度。

徐造華表示，去年風力發電還是以陸域風力為主，離岸風力尚在建置階段，不過海洋風場去年底商轉，台電風場拚今年底發電，預計2021年後，離岸風電會有較大規模的成長。

徐造華總結，觀察去年台電發購電量結構變化，可以看出能源政策成效，在政府持續推動增氣減煤、發展再生能源之下，上述趨勢應可延續。

政府衝刺太陽光電有成，舉例來說，台電彰濱光電區已經發電突破超過1億度電，台電預估該區每年約發出近1.4億度電力，可以供應近4萬戶家庭一年用電量。（編輯：楊凱翔）1090214