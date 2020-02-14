北都盼政府遏止斷訊風暴 NCC：業者協商解決

（中央社記者潘姿羽台北14日電）有線電視業者北都與頻道代理商大享無法就授權費達成共識，恐再掀斷訊風暴，北都今天發布聲明稿，盼公權力介入遏阻頻道斷訊；NCC則表示，雖然調處不成立，還是希望雙方能盡量協商，保障消費者權益。

有線電視業者北都與頻道代理商優視、浩鳴、大享，因授權費談不攏，從去年開始，北都已經陸續下架浩鳴、優視代理的多個頻道；如今，與大享的授權費也談不攏，傳出大享將於2月21日停止供應緯來與東森家族，共計13個頻道的訊號給北都。

NCC官員表示，雖然調處不成立，仍希望北都與大享能夠盡量協商，保障消費者權益，但若真的無法取得共識，北都有義務向NCC申請營運計畫變更，辦理頻道下架，並提出消費者保障措施。

北都今天發布聲明稿指出，為了表示願意給付，北都已經提存107、108年頻道授權費，然而全省其他系統台都還沒有支付108年頻道授權費，「為什麼大享只想要斷訊北都？顯然別有居心。」

北都也指出，大享要求的107年頻道授權費高達新台幣4772萬元，而北都目前在法院提存金額約3500萬元。

北都今天提出4點聲明，第一，兩大頻道代理商大享與優視持續針對北都要求與既有業者不同的不合理高額頻道授權費，主要目的就是要將北都逐出市場，恢復財團原本享有的獨占經營或雙占經營，懇請公權力介入遏阻頻道斷訊。

第二，北都與兩業者的頻道授權費爭議經NCC協助調處不成立，依法進入法律訴訟程序，訴訟期間為保護收視戶權益，應維持頻道持續播出不斷訊，請政府協助遏止兩業者片面主張2月中下旬斷訊。

第三，頻道代理商應盡速納管，希望立法院會期優先通過相關修法納管頻道代理商，或是賦予NCC仲裁權；第四，北都已於108年向公平交易委員會檢舉頻道代理商的聯合行為與差別待遇，希望加速審理。

NCC官員表示，希望北都與大享能夠協商取得共識；公平會則說，案件仍在調查中。（編輯：林淑媛）1090214