強化品牌獨立性 巨大成立集團品牌Giant Group

（中央社記者潘羿菁台北4日電）自行車大廠巨大今天表示，為強化品牌獨立性，讓「Giant」回歸品牌名稱，宣布未來將以「Giant Group」統籌規劃發展策略，持續努力打造代工與自有品牌兩大支柱成長動能。

目前巨大集團共有四大自有品牌，包括Giant捷安特品牌，針對女性客群的品牌Liv、城市休閒品牌momentum、以及高端自行車零組件品牌CADEX。

巨大集團表示，1972年成立的巨大集團專注自行車本業，首10年以代工事業為主，其後發展自有品牌Giant捷安特，也因為是公司第一個自創品牌，以往對外時說明時慣用Giant說明，不過近期考慮到，Giant捷安特本身是全球前三大自行車品牌，公司另有其他自有品牌，為避免誤解與強化品牌獨立性，讓Giant回歸產品品牌名稱，因此決定成立集團品牌Giant Group。

Giant Group的成立，意味著集團將以更宏觀的視野，統籌規劃旗下各產品品牌的發展，不過內部組織架構並未調整。

巨大集團Giant Group目前已於14個國家設立行銷公司，並透過完善縝密的全球經銷網絡，就近提供在地消費者自行車相關產品與服務，也為四大產品品牌提供即時的市場回饋。

下一個50年，巨大集團將以品牌管理觀點，完善自身能力，推動自行車產業進化，持續展望未來並投入資源，為自行車產業開拓新成長契機。（編輯：鄭雪文）1090304