威潤攜手信驊與勝捷 組大聯盟搶車載視訊商機

（中央社記者江明晏台北9日電）威潤科技攜手信驊、勝捷共組大聯盟，將以軟硬通吃的營運模式，同時角逐北美、日本前裝（OE）及後裝（AM）車載視訊市場的龍頭地位。

衛星定位監控廠商威潤科技、全球第一大伺服器管理晶片供應商信驊科技及汽車影像產品製造商勝捷光電共同宣布，三方將攜手共組大聯盟，合力建構車載視訊（Video Telematics）解決方案，搶攻全球市場商機。

市場看好，此策略聯盟將可有效結合威潤科技於衛星定位監控產品的技術與品牌通路優勢、信驊科技全球的Cupola360多影像拼接處理技術，與勝捷光電高性能的影像光學技術及系統整合能力，透過資源整合發揮最大綜效。

威潤科技所推動的大聯盟成員除了上游的晶片廠商信驊科技與汽車影像產品製造商勝捷光電外，也正與國內某大光電集團成立的系統部門洽談策略聯盟，計畫結合該集團在車隊管理軟體、AI及雲端的技術，打造先進的整體解決方案。

據市場研究機構Reportlinker調查報告指出，2018年至2022年，全球車載資通訊（Telematics）市場預計將以18%年複合成長率增長。其中，車載視訊將對市場發展帶來正向的影響，對於營業額及利潤的提升有顯著效果，將成為驅動市場成長的重要動能。

威潤科技表示，大聯盟將優先鎖定北美及日本市場，目前與信驊、勝捷針對日本保險公司車載視訊專案展開合作。除了保險公司需求外，未來也會因應物流車隊管理、自用小客車管理等不同應用需求開發相關車載視訊解決方案，且不排除與大聯盟成員共同於北美市場成立專攻車載視訊解決方案新創公司，擴大爭取商機。

威潤科技強調，車載視訊為未來公司發展重點，將持續與外部擁有專精技術的公司，建立長期策略夥伴關係，逐步壯大車載視訊大聯盟的規模，競逐北美、日本前裝及後裝車載視訊市場的龍頭地位，目標成為全球最大車載視訊解決方案供應商。（編輯：張均懋）1090309