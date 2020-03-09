東捷資訊2月營收增逾21% 布局智慧工廠應用

（中央社記者吳家豪台北9日電）東元集團旗下資訊服務商東捷資訊今天公布2020年2月營收新台幣5626.9萬元，年增21.29%，連續3個月成長雙位數百分比；另宣布結盟佐臻，強化智慧工廠應用。

東捷資訊今年前2月累計營收3.68億元，較去年同期成長38.18%，主要成長原因為新客戶看準智慧工廠的發展，及對ERP（企業資源管理系統）升級的需求所致。

為持續強化智慧工廠應用，東捷資訊宣布攜手深耕智慧眼鏡市場多年的佐臻，結合智慧倉儲及AR（擴增實境）技術，打造SmartWMS（智慧倉儲管理系統），透過即時性資訊與可視化管理，提升企業倉儲、物料管理及作業人員效率，縮短訂單處理時程。

東捷資訊指出，SmartWMS已應用於東捷資訊母公司東元電機的無錫等廠區，讓倉儲作業流程從5天縮短為2天，目前與國際級科技大廠洽談合作中。

東捷資訊董事長高尚偉說，結盟佐臻打造的SmartWMS整合解決方案，可讓倉儲作業人員穿戴智慧眼鏡，只要透過AR指引操作動線，就能在複雜的倉儲空間中迅速撿貨，找到物料存放貨架位置，降低入貨與出貨錯誤機率。（編輯：張均懋）1090309