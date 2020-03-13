花旗台灣2019年獲利146億 近7年最佳

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）花旗銀行（台灣）表示，即使面臨美中貿易戰等嚴峻挑戰，2019年自結稅前盈餘達新台幣146.72億元，為近7年最佳表現，年增13%，去年也再度奪下「財資」雜誌最佳國際銀行獎，連17年獲得殊榮。

花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻表示，2019年不是容易的一年，全球地緣政治充滿不確定性，美中貿易爭端懸宕，但花旗（台灣）稅前盈餘達新台幣146.72億元，為自2013年以來表現最好的一年，較前一年成長13%。

莫兆鴻指出，2019年是花旗在台灣第55年，未來將持續實踐成為客戶的最佳夥伴的策略，在企金業務上維持一貫動能，透過交流及研討會深化客戶關係。

面對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情，花旗（台灣）表示，會採取積極且嚴謹的防疫措施，各區域都已經制定危機應變計畫及完善的營運持續計畫，並持續密切監測疫情發展，適時調整營運，向員工及主管機關提供即時的防疫措施及訊息。

花旗銀行（台灣）近日發出新聞稿說明2019年營運表現。

花旗台灣去年底一舉拿下國際知名財經專業雜誌「財資」Triple A 2019台灣最佳國際銀行、最佳企業金融與機構法人、最佳併購銀行及最佳企業債券等4個大獎；其中最佳國際銀行已連17年奪下，也是第5年拿下最佳企業金融與機構法人獎。

另一方面，花旗集團日前也連續19年得到「財資」Triple A 2019年亞洲最佳銀行大獎（Best Bank Award），展現花旗在2019年無論在台灣或是亞太區，都有亮眼表現。（編輯：林孟汝）1090313