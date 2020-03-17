更多編輯台推薦新聞：
共機夜間高難度擾台 學者：強調戰力未受疫情影響
兩岸

共機夜間高難度擾台 學者：強調戰力未受疫情影響

陳時中：明知故犯政策宣布前出國不罰 新北里長團不列入
生活

陳時中：明知故犯政策宣布前出國不罰 新北里長團不列入

國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚
文化

國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚

美外交政策雜誌：對中國恐懼 造就台灣抗疫成功
國際

美外交政策雜誌：對中國恐懼 造就台灣抗疫成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
日本奧委會副會長確診武漢肺炎 曾出差歐美
首頁 / 產經

瑞銀：疫情衝擊 中國銀行業獲利恐衰退

最新更新：2020/03/17 18:43

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）武漢肺炎疫情拖累中國經濟成長增速，瑞銀（UBS）表示，中國銀行業今年將面臨不小壓力，假設最悲觀情形，全年可能有人民幣5兆以上不良資產，影響整體銀行業獲利轉為負成長。

瑞銀今天舉辦媒體電話會，分析武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情對中國銀行業造成的影響。

瑞銀投資研究部大中華金融行業研究主管顏湄之認為，中國銀行業今年面臨較大壓力，一方面，面臨浮動利率貸款定價基準轉換，以及政府要求降低貸款利率救市，另一方面，受疫情影響，個人、企業會有收入短缺、償債困難等問題，會導致不良資產上升。

顏湄之指出，瑞銀上週下調今年中國經濟成長率預測至4.8%、明年6.2%，不過隨疫情全球大流行，最悲觀預測中國今年經濟成長率可能進一步放緩至3.2%、明年則反彈至6.6%。

顏湄之表示，在今年經濟成長率有4.8%、明年6.2%前提下，預估全年將有人民幣3.45兆不良資產生成，不良資產比率約為2%，銀行獲利會受影響，但還能維持正成長水準；不過，若疫情進一步惡化，在今年經濟成長率3.2%、明年6.6%的悲觀情境下，全年將有人民幣5兆不良資產生成，影響銀行獲利前所未有的呈現負成長。

顏湄之說，當然最終情況，還是要看疫情實際發展及紓困政策帶來的效果；不過，中國銀行業去年仍為獲利，且有人民幣4.5兆備抵呆帳可緩衝衝擊，1年內就能消化掉新增的不良資產，之後銀行體系還是堅挺安全。

另一方面，隨全球央行紛紛降息，給予中國更大減息空間，顏湄之預計，2020年中期借貸便利（MLF）利率將下調20個基點，貸款市場報價利率（LPR）下調40個基點，此外，估2020年還有100個基點的降準空間。（編輯：鄭雪文）1090317

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報