瑞銀：疫情衝擊 中國銀行業獲利恐衰退

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）武漢肺炎疫情拖累中國經濟成長增速，瑞銀（UBS）表示，中國銀行業今年將面臨不小壓力，假設最悲觀情形，全年可能有人民幣5兆以上不良資產，影響整體銀行業獲利轉為負成長。

瑞銀今天舉辦媒體電話會，分析武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情對中國銀行業造成的影響。

瑞銀投資研究部大中華金融行業研究主管顏湄之認為，中國銀行業今年面臨較大壓力，一方面，面臨浮動利率貸款定價基準轉換，以及政府要求降低貸款利率救市，另一方面，受疫情影響，個人、企業會有收入短缺、償債困難等問題，會導致不良資產上升。

顏湄之指出，瑞銀上週下調今年中國經濟成長率預測至4.8%、明年6.2%，不過隨疫情全球大流行，最悲觀預測中國今年經濟成長率可能進一步放緩至3.2%、明年則反彈至6.6%。

顏湄之表示，在今年經濟成長率有4.8%、明年6.2%前提下，預估全年將有人民幣3.45兆不良資產生成，不良資產比率約為2%，銀行獲利會受影響，但還能維持正成長水準；不過，若疫情進一步惡化，在今年經濟成長率3.2%、明年6.6%的悲觀情境下，全年將有人民幣5兆不良資產生成，影響銀行獲利前所未有的呈現負成長。

顏湄之說，當然最終情況，還是要看疫情實際發展及紓困政策帶來的效果；不過，中國銀行業去年仍為獲利，且有人民幣4.5兆備抵呆帳可緩衝衝擊，1年內就能消化掉新增的不良資產，之後銀行體系還是堅挺安全。

另一方面，隨全球央行紛紛降息，給予中國更大減息空間，顏湄之預計，2020年中期借貸便利（MLF）利率將下調20個基點，貸款市場報價利率（LPR）下調40個基點，此外，估2020年還有100個基點的降準空間。（編輯：鄭雪文）1090317