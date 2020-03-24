東元陸廠復工率逾9成 東南亞防疫各廠布局因應

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）因應疫情，東元表示中國大陸廠復工率達9成以上。在東南亞，馬來西亞零件廠暫停工到3月底，已調整供應鏈因應；菲律賓關聯企業產能不足部分，由陸廠支援；其他包括越南廠等生產正常運作。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，東元集團表示2月起成立全球防疫指揮中心，統一調度防疫物資及訂定相關防疫措施，迅速調整產能因應，並且分散料源。

觀察中國大陸廠區復工狀況，東元指出，目前中國大陸廠區已復工90%以上，再加上台灣智動化產線產能提升，足以調度因應。

針對東南亞武漢肺炎疫情延燒，東元集團在當地也有布局因應，其中在馬來西亞部分，東元指出，遵守馬來西亞政府的防疫措施，東元在馬來西亞的零件工廠，停工2週到3月底，已經調整這段時間零件生產到台灣及中國大陸供應鏈，以防止對4月份物料影響。

在菲律賓蘇比克灣的關聯企業，東元指出也配合菲律賓政府防疫法令，目前停工中，不過客戶所需要的急件貨物，已經在停工前先以空運應急，產能不足部分由中國大陸廠支援。

至於其他據點包括越南工廠在內的生產及進出口業務，東元指出，截至目前尚正常運作。

展望今年成長趨勢，東元日前在線上法人說明會指出，儘管2月份在中國大陸復工花2週時間回到正常狀況，不過台灣廠順利補位，預期首季業績沒有明顯影響，集團今年成長不受生產基地調度影響，不過需觀察國內外不確定性因素。

東元表示，集團密切觀察疫情嚴峻形勢和美國頁岩油產業狀況，目前來看集團接單業績沒有大波動，沒有下修今年營運目標，集團保留現金因應未來營運發展，暫時未有實施庫藏股計畫。（編輯：黃國倫）1090324