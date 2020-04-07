國銀對獲利預期悲觀 創2014年來調查新低點

（中央社記者劉姵呈台北7日電）金融研訓院今天指出，3月銀行高階經理人市場指數與經營指數皆跌破50，創2014年以來新低，顯示國銀對未來3個月平均利差、利息收入、金融交易收入、海外業務及全行稅前純益都相當悲觀。

金融研訓院今天發布3月銀行高階主管指數（BEI）分數為42.2，較2月指數53.4下降20.9%；其中BEI經營指數分數為45.5，較2月指數54.8下降16.9%。綜合指數及經營面指數均創下2014年BEI調查編製以來的歷史低點。

在BEI經營面指數方面，金融研訓院表示，僅管各國央行實施寬鬆貨幣政策，台灣央行也宣布降息1碼，並會同金管會快速宣布推出針對性措施，包括4月1日啟動新台幣2000億中小企業融資專案，以及調降公股行庫自用住宅及信用卡、車貸與信貸等個人貸款1000萬以內貸款利率，有助緩解疫情期間民間資金緊俏狀況。

然而，受到國際疫情導致企業信用風險及海外曝險部位風險升高的疑慮，加上平均利差進一步下降及業務量減少、銀行資產品質產生變化，呆帳提列成本提高等不利因素考量，國銀高階主管預期，未來3個月包括平均利差、利息收入、金融交易收入、海外業務、全行稅前純益均將受到影響，經營面指數將跌落50以下。

另在BEI市場面指數方面，諸多原因使市場避險情緒高漲，國銀高階主管也大幅壓低對未來3個月利率走勢預期及對國內股市、房市的看法，市場面指數較上月再度下跌。

報告中也提到，因國內發生境內確診案例，直接衝擊餐飲、旅遊、運輸等，加上企業恐將開始實施無薪假甚至減少雇用人力，衝擊內需消費幅度將會逐漸擴大；另國內銀行業的上市櫃公司企業戶在中國大陸的工廠，因延後開工及新訂單減少導致營運而受影響，國銀高階主管認為，市場供需將是影響今年國內銀行業獲利關鍵因素。

此外，國銀主管也預估，疫情引發的經濟低迷情況恐將至少延長到6月以後；且全球經濟復甦也將延後至第3季，台灣上半年進出口貿易及經濟成長皆不樂觀。

BEI指數由金融研訓院編製，調查銀行高階主管對未來1季銀行業經營狀況，及金融市場環境變化的預估，由經營指數及市場指數組成。

其中，BEI經營指數是由銀行業對營收、淨利、人員、風險、資產品質、經營效率等經營面未來看法所組成；BEI市場指數則由對利率、股市、匯市及房市等看法所組成。以100至0作為指數區間，50是榮枯分水嶺，大於50代表樂觀，小於50代表悲觀。（編輯：楊凱翔）1090407